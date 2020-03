DEBUT: Sofia Tjelta kombinerer russetid og skole med innspilling av den kommende serien «Delete Me». Foto: Mattis Sandblad

Sofia Tjelta Sydness (19) går i foreldrenes fotspor – debuterer som skuespiller

Sofia Tjelta Sydness har landet sin første rolle som skuespiller. – Er det noe foreldrene mine har lært meg, så er det at dette er et tøft yrke.

Tjelta Sydness trer inn VGs lokaler, litt nervøs for sitt første intervju, men det synes ikke. Hun er proff foran kameraet og snakker som en erfaren skuespiller.

I virkeligheten er hun elev på videregående, russ til våren og sjef på russebussen. Det samme er karakteren hennes i den kommende Viaplay-serien «Delete Me».

– Jeg kjenner meg igjen i Sanna, men hun er nok mer bitch og overlegen enn meg, forteller Tjelta om karakteren hun spiller i serien.

Hun kan ikke huske når hun bestemte seg for å bli skuespiller, men med to skuespillerforeldre, Pia Tjelta og Kyrre Haugen Sydness, har det nok ligget i kortene en stund.

BUSS-SJEF: Sofia Tjelta spiller rollen Sanna i Viaplays nye ungdomsserie. Foto: Sigurd Neby

– Er det noe foreldrene mine har lært meg, så er det at dette er et tøft yrke. Det er de som jobber hardest og er best forberedt som får det til, forteller skuespillerdebutanten til VG.

Da hun fikk telefonen om at hun hadde fått rollen som Sanna i «Delete Me», var det som om verden ble snudd på hodet. Hun måtte også farge håret platinablondt for rollen.

– Det er spennende å forandre seg totalt for en ny rolle, og ha en unnskyldning til å prøve noe helt nytt og litt vågalt. Jeg elsker den nye looken og det kan godt være jeg beholder den til min egen russetid, sier Tjelta.

Russe-Tjelta

«Delete Me» er en Viaplay-serie som utforsker vennskap, sjalusi, sex og hacking. Den skal skildre presset unge jenter opplever. Flere store og fremadstormende navn blir å se på skjermen når serien har premiere mot slutten av året, blant annet Thea Sofie Loch Næss, Amalia Holm, Axel Bøyum og Sjur Vatne Brean.

– Jeg elsker alle i denne produksjonen. Jeg har blitt så glad i dem. Vi har det så gøy og kødder så mye. Jeg merker nesten ikke at de er eldre enn meg, sier Tjelta.

Men de fleste er litt eldre enn henne. Det later likevel ikke til å spille noen rolle. På sett er nemlig i alle i russedress uansett.

SKUESPILLERDRØMMEN: Sofia Tjelta (19) følger i foreldrenes fotspor og debuterer ungdomsserie. Foto: Mattis Sandblad

Tjelta er glad for å spille i en serie som kaster et kritisk blikk på russekulturen hun selv er en del av.

– Det er så mye som ikke burde skje i den kulturen, som ikke er vanlig, men som er normalisert i akkurat de tre årene du går på videregående. Det er som en boble man lever i, forklarer Tjelta.

Hun forteller om ekskludering, kvinnediskriminering og slåssing blant russen, ting hun selv tar kraftig avstand fra. Hun tror «Delete Me» kan være viktig for å skildre denne kulturen.

– Det har gitt meg et nytt perspektiv på min egen russetid å jobbe med tematikken i denne serien. Jeg tror den blir viktig, både på et menneskelig plan og rent feministisk.

Nylig var det en sak i VG om russebusser i Bergen, som ikke ville ha med jenter som veide over 60 kilo.

– Jeg tror jeg hadde reagert sterkere på det om jeg var litt eldre. Men når man er i det selv, blir det normalisert. Det er sanger om maktmisbruk, menn som er sterkest, jentene som bare er villig og billig, folk som skal tøffe seg og slå hverandre ned, sier Tjelta.

Hun spesifiserer at det ikke er like ille på hennes skole eller i hennes miljø, men at hun vet om andre miljøer hvor det er sånn.

– Jeg tror det bare er prat da. Jeg tror de færreste faktisk handler ut fra disse russelåtene og meldingene, sier Tjelta, som er stolt og glad for å få spille i en serie som tar for seg denne kulturen.

Likevel er det mye gøy med russetiden, forklarer hun. Det har gitt henne mange gode venner, men den aller beste vennen har hun hatt i tre år, og det er nemlig kjæresten, som for øyeblikket er i militæret.

– Jeg savner han litt ja, sier skuespillerspiren.

I foreldrenes fotspor

At veslejenta blir voksen er tydeligvis ikke bare lett for mamma Pia Tjelta, som fikk Sofia da hun var 23 år gammel.

– Jeg tror hun synes det er litt vanskelig at jeg har blitt så stor, sier datteren til VG.

Hun forteller om et nært og ærlig forhold til moren.

– Jeg husker på barneskolen at det var noe jeg ikke ville fortelle mamma, men så sa hun: «Sofia, man forteller alt til mammaen sin». Da begynte jeg å fortelle henne absolutt alt, og det har jeg bare fortsatt med.

Samtidig forteller Tjelta at hun kan irritere seg grovt over moren, men det handler mest om at de er som to dråper vann, at de irriterer seg over akkurat de samme tingene.

– Litt som søstre krangler, sier en smilende 19-åring, som bytter på å bo hos mor og far.

På flere måter ønsker Tjelta å bli som foreldrene, og sier hun er svært takknemlig for at hun har dem.

– Pappa er veldig selvstendig og veldig karismatisk. Når jeg går et sted med pappa, blir jeg sånn: «herregud, det er pappaen min». Han tar rommet. På den måten vil jeg være som ham, sier Tjelta om sin far Sydness, som er kjent fra både «Max Manus» og «Hodejegerne», og ikke minst som selveste Kaptein Sabeltann.

– Og mamma er veldig raus og snill mot absolutt alle. Hun sitter på mye kunnskap og livserfaring, og er veldig klok. Og morsom da, avslutter hun.

