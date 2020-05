I FULL SVING: Solist Eugenie Skilnand og de andre danserne har i flere uker trent hjemme i sine egne stuer. Datteren Sina (6) sitter ved spisebordet og tegner. Foto: Janne Møller-Hansen

Kvelden teppet ikke gikk opp

Adrenalinet var i ferd med å bygge seg opp. Danserne på Operaen hadde trent i ukevis og snart skulle de inn på scenen. Publikum hadde allerede begynt å samle seg i foajeen. Plutselig kom produsenten inn i rommet. Det ble ingen forestilling.

Klokken 17.20 den 10. mars sitter de tre solistene Eugenie Skilnand (41), Maiko Nishino (39) og Philip Currell (34) ferdig sminket før premieren på program to av Nasjonalballettens festival Mesteraften X 12.

Så kom beskjeden. Operaballetten måtte stenge i kampen mot smittespredning.

Eugenie Skilnand hadde aldri opplevd i sin 22-årige karriere, at en forestilling var blitt avlyst.

Forventningsfullt publikum er blitt erstattet av barn og partnere på hjemmekontor.

– Det var overveldende å plutselig være i en pandemi, sier Eugenie. Et sjokk.

Solist og tobarnsmor: I mange uker måtte hun trene hjemme med barna rundt seg. Sina (6) og Albert (3)









Solist og tobarnsmor: I mange uker måtte hun trene hjemme med barna rundt seg. Sina (6) og Albert (3)

Stuen hennes er full av grønne planter og i vinduskarmen spirer det. Selv om de nå igjen kan praktisere i operaen i faste grupper på fem, er det fremdeles uvisst når hverdagen for fullt kan vende tilbake.

Eugenie Skilnand (41)







Eugenie Skilnand (41)

– Jeg skulle snart ha hatt avskjedsforestilling som Julie i Romeo og Julie. Den er avlyst inntil videre, sier Eugenie og legger til:

– Heldigvis har det vært vår. Det har hjulpet.









Maiko Nishino har daglig fulgt operaballetens online trening. Det har også tusen andre rundt om i Europa gjort.

For Maiko Nishino har krisen også gitt rom for refleksjon og takknemlighet.

– Tårene rant da jeg sto ved kjøkkenbenken og gjorde barre-øvelser. Men jeg har også lært noe. Bakgrunnen min fra Japan kom så tydelig frem. Min bestemor sa alltid at jeg skulle være ydmyk og takknemlig. Det er jeg. Jeg har tenkt på alt familien min har gjort for å hjelpe meg frem som danser. Så er jeg glad for å bo i Norge. Her er det tilrettelagt for kvinner med karrierer og barn, sier hun.

For noen som slettes ikke er vant til å ha arbeidsdagen på hjemmekontor har det naturlig nok ført med seg visse utfordringer.

– Naboen rett over gaten sitter foran pc-en hele dagen. Det har nok vært underholdende for ham å se meg trene. Dessuten har jeg sendt tekstmeldinger til naboene under som hører at jeg hopper opp og ned, ler Maiko Nishino.

Maiko Nishino (39)







Maiko Nishino (39)

– I begynnelsen var jeg livredd for å komme ut av form. Som solist på Operaen trener vi 7,5 timer om dagen. Plutselig måtte jeg trene i stuen hjemme. Ektemannen min Christian Brosstad, satt på hjemmekontor i samme rom, forklarer Philip Currell.

Fra en hverdag tettpakket med prøver og forestillinger, trening og atter trening, har krisen også gitt ham ro.









Peisen i stuen er grei å ha som erstatning for barren. I bakgrunnen sitter ektemannen Chris Brosstad på hjemmekontor.

– Etter hvert fikk jeg et bedre overblikk over situasjonen. Kroppen min har hatt godt av lange turer hvor tankene har fått flyte fritt. Som dansere har vi veldig korte karrierer. Hva skal jeg gjøre den dagen jeg blir pensjonert som 41 åring? Dans er veldig altoppslukende, en kan ikke ha noen hobbyer ved siden av. Jeg har tenkt på andre ting jeg liker å gjøre. Mye av tiden har jeg brukt på å eksperimentere med nye matretter og pusset opp.







Philip Currell

