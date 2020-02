YNKET SEG: «Paradise Hotel»-programleder Triana Iglesias skjønte fort at noe var alvorlig galt, og sier i programmet at hun sliter med pusten og må ha hjelp. Foto: TV 2

Triana Iglesias med skrekkskade i «Farmen kjendis» - måtte vente i over 40 minutter på ambulanse

Den kjente programlederen slet med å puste, og skjønte at noe var fryktelig, fryktelig galt. – Jeg kunne vært uheldig og dødd, sier hun til VG.

Modell og programleder Triana Iglesias (37) og skøyteløper Hege Bøkko ante fred og ingen fare da de i onsdagens «Farmen kjendis» skulle ut på en kjapp ridetur. Men rideturen gikk helt galt.

– Det skriket fra Triana... Det sitter i hodet mitt ennå, sier Hege Bøkko til VG.

Kamerateamet var ikke med da den fatale hendelsen skjedde. Men VG får forklart at én av hestene underveis skal ha blitt urolig, og at Iglesias ble kastet av og falt i bakken etter først å ha blitt hengende fast i stigbøylen på hesten.

Store indre skader

Det var kun Adrian Sellevoll som skal ha sett fallet. Han mener at TV-profilen også ble tråkket på, men det er ikke bekreftet fra annet hold.

Iglesias selv vet heller ikke sikkert.

– Jeg husker ikke mye fra ulykken. Jeg husker bare at jeg tenkte «Skitt, jeg må ha hjelp». Jeg har brukket ribbein før, og jeg kjente at dette ikke bare var et ribbeinsbrudd - selv om alle trodde det og ville legge meg i stabilt sideleie. Jeg rakk å tenke at «Ingen må røre meg», forteller «Farmen kjendis»-deltageren til VG.

I programmet får TV-seerne se en alvorlig skadet Iglesias, som ligger på bakken med store, store smerter.

– Jeg kjente at jeg ikke fikk puste, og da skjønte jeg at det var noe alvorlig galt med den ene lungen min. Jeg hadde en følelse inni meg som jeg aldri har kjent på før, det måtte være snakk om indre blødninger. Jeg skjønte at det var alvorlig.

ALVORLIG SKADET: Triana Iglesias faller av hesten i onsdagens «Farmen kjendis», pådrar seg store indre skadet og blir fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Foto: TV 2

Hun hadde helt rett: «Paradise Hotel»-programlederen hadde nemlig, i tillegg til fem eller seks ribbeinsbrudd, pådratt seg én punktert lunge, som ifølge henne selv ble fylt av blod - samt ruptur i milt og lever.

– Legene trodde først de måtte sy en propp også, men det helet seg utrolig nok av seg selv. Det var ikke så gøy å ha en pose med blod teipet til det ene låret og en pose med tiss på det andre. Da følte jeg meg ikke veldig sexy. Aldri har jeg følt meg så sterk og så skjør på en gang.

Skjelte ut legen

Etter å ha blitt skadet i «Farmen kjendis» ble Triana liggende på bakken i om lag ti minutter før en lege ankom. Ambulansen måtte hun vente hele 40 minutter på.

– Jeg synes så synd på han legen som kom først, for jeg husker at jeg skrek til ham. «Hva faen er du for en lege, som ikke har med deg ordentlig smertestillende engang». Jeg var veldig dramatisk og bannet høyt. Jeg håper TV 2 har klippet bort det.

– Hva synes du om at det tok hele 40 minutter før ambulansen kom?

– Det er litt vel lenge å ligge der i nesten én time før ambulanse kommer, men jeg skjønner også at det er sånn det er når man er langt unna alt. Men jeg må si at jeg har blitt tatt utrolig godt vare på i ettertid - både av produksjonen og TV 2.

– Kunne dødd

Nå er Iglesias glad for at det gikk så bra som det gikk. For dette kunne endt virkelig ille, mener hun.

EVIG TAKKNEMLIG: – Jeg kan ikke få takket Ullevål sykehus nok. De har bare de mest fantastiske legene og sykepleierne, jeg ble tatt utrolig godt vare på, skryter Iglesias, som måtte tas hånd om på sykehuset i drøye to og en halv uke. Foto: Privat

– Jeg kunne vært uheldig og dødd. Men folk har falt av hester før, og alle vet jo hva som skjedde med supermann... Jeg har så mye takknemlighet og kjærlighet til det som skjedde, jeg får ikke sagt nok hvor takknemlig jeg er.

Hun fortsetter:

– Jeg har blitt mye sterkere og har lært av dette. De som følger meg har jo litt innsikt i hvordan jeg lever. De siste 13 årene har jeg levd et spirituelt liv - på min måte. Jeg lever i den tro at alt til enhver tid er perfekt. Det er mitt motto, så når en sånn ting skjer, da må man bare tenke at det var meningen. Jeg skulle vel gjennom et lite helvete for å vokse og bli enda sterkere.

– Helt jævlig og veldig tøft

Hun legger likevel ikke skjul på at månedene etterpå var et lite helvete.

– Jeg skal ikke lyve og si at det har vært fint, for det har det ikke. Det har vært helt jævlig og veldig tøft. Men jeg tror jeg har kommet sterkt ut av det, forteller 37-åringen, som måtte avlyse «alt» i noen måneder i fjor sommer som en konsekvens av det som skjedde.

Nå er hun imidlertid så og si helt frisk.

Etter ulykken ble «Farmen»-deltageren ble slutt fraktet til sykehuset. Litt senere ble hun fløyet i luftambulanse til Ullevål sykehus, der hun ble værende i cirka to og en halv uke.

Nekter å se ulykken på TV

– I luftambulansen slapp jeg alle bekymringer - jeg overga meg på et vis. Det var ikke lenger noe jeg kunne gjøre. Jeg måtte gi slipp på frykten, og ha tillit til det som skulle skje videre. Det var en blanding av morfinrus og det faktum at jeg ikke hadde noe valg.

STERKT PREGET: Hege Bøkko red rett foran Iglesias da ulykken skjedde og klarte ikke holde tårene tilbake da hun så hvilke smerter venninnen hadde. Foto: TV 2

For tiden er Iglesias i Mexico under innspillingen av «Paradise Hotel». Til VG legger hun ikke skjul på at hun ikke har noe ønske om å se klipp fra smertehelvetet som førte til at hun måtte forlate «Farmen kjendis».

– For meg har denne ulykken og tiden etterpå vært en stor prosess. Jeg har måttet jobbe med meg selv. Jeg kommer til å se alle episodene, men kommer til å hoppe over akkurat denne ulykken. Fordi jeg har jobbet meg gjennom det og lagt det bak meg. Jeg har lyst til å se fremover.

KUNNE LITE GJØRE: De andre «Farmen kjendis»-deltagerne prøvde å trøste sin venn så gått de kunne mens de ventet på lege - og senere ambulansen. Foto: TV 2

Hege Bøkko, som red sammen med Iglesias, beskriver dramaet slik:

– Vi red et stykke rundt gården og fikk litt fart på hestene, men så hører jeg bare et skrik bak meg. Jeg snudde meg, og så at hun dinglet i stigbøylen på høyre side av hesten. Jeg river i hesten for å bråstoppe, mens alle kom løpende til. Og de smertene hun hadde... Det var helt grusomt, sier hun.

TV 2: – Den store skrekken

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, forteller til VG at kanalen og alle «Farmen kjendis»-involverte er svært lei seg for det som skjedde med Iglesias.

– Det er den store skrekken for alle som jobber med denne type fjernsyn at deltagere skal komme til skade. Vi er utrolig lei oss. Dyrevennen Triana var en fantastisk fin og positiv deltager, som passet «Farmen kjendis» som hånd i hanske. Vi skulle gjerne hatt henne med videre. Samtidig er vi glade for at det tross alt gikk så bra med henne som det gjorde, sier han.

Kanalen er kjent med at tiden etterpå har vært tøff for den skadde 37-åringen.

– Vi er utrolig imponerte over måten hun har håndtert dette på - også i ettertid. Vi ønsker henne alt det beste fremover.

Dahl forklarer den lange ventetiden før ambulanse ankom gården på Finnskogen på denne måten:

– Teamet fra produksjonen varslet produksjonskontoret som kontaktet lokal lege og AMK. Lege var på plass etter ti minutter og tok seg av pasienten. Ambulanse kom fra Kongsvinger og var fremme etter 40 minutter. Dette tok noe lengre tid enn det hadde trengt å ta. Vi har i ettertid evaluert hendelsen, og endret rutinene i fremtidige produksjoner, forteller han.

Publisert: 26.02.20 kl. 07:00

