HERTUG: Edward Fitzalan-Howard var sentral i arrangeringen av dronning Elizabeths begravelse nylig.

Kroningssjefen mistet lappen

Hertugen av Norfolk (65), som nylig var med og arrangerte dronning Elizabeths begravelse, har fått kjøreforbud i et halvt år.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Edward Fitzalan-Howard fikk nemlig ikke rettens gehør for å få beholde førerkortet «av særlige hensyn» på grunn av ansvaret rundt den forestående kroningen av kong Charles.

Kroningen, som trolig finner sted på nyåret, ble ikke vurdert som spesiell nok av den britiske domstolen, melder BBC.

Den høytstående adelsmannen møtte i retten i London mandag, og erklærte seg der skyldig i å ha snakket i mobiltelefonen mens han kjørte. Hertugen må nå klare seg uten sertifikatet i seks måneder.

Kjørte på rødt

Hendelsen stammer fra London i april i år. Hertugen kjørte sin BMW og skal ha passert en politibil og kjørt på rødt lys. Da politiet stoppet ham, satt 65-åringen og snakket i mobilen. Han skal da ha forklart at han snakket med sin kone.

Aktor Jonathan Bryan vektla under rettsmøtet i Lavender Hill Magistrates Court at hertugen hadde ni prikker på førerkortet fra før.

Hertugen var sentral i organiseringen av begravelsen til dronning Elizabeth denne måneden. Det er også hans embete som skal arrangere kroningen av den nye kongen.

Selv om kong Charles (73) ble konge i det øyeblikket hans mor døde, tar det tid før den formelle kroningen finner sted.

Edward Fitzalan-Howard fikk legge frem deler av sin rettsforklaring uten innsyn, med begrunnelse i «rikets sikkerhet».

Forsvarer Natasha Dardashti argumenterte i åpen rett for at hertugen måtte få beholde førerkortet for å kunne organisere det som er «en enorm begivenhet på et avgjørende tidspunkt i historien».

Det hjalp altså ikke.

Hertugen av Norfolk er marskalk av England, såkalt Earl Marshal, og slekten har organisert kongelige begravelser siden 1672. Edward Fitzalan-Howard er den 18. hertugen av Norfolk.

Hans embete organiserer i tillegg til kroning av monarker, også åpningen av parlamentet.

Hertugen av Norfolk er helt øverst på hertugstigen og er for øvrig nummer åtte i rang i Det Britiske Systemet.