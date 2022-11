I NYTT BRÅK: Sofie Steen Isachsen (27), kjent som Sophie Elise.

Reagerer på influencer-besøk på badeland

Instagram-promotering av nakenbading, vin og røyking har skapt reaksjoner. – Uheldig, sier ordfører Ivar Kvalen (Sp) i Luster kommune.

I en artikkel i Sogn avis reagerer har det kommet reaksjoner fra lokalbefolkningen i Sogn på promoteringen av badeland-besøket.

– Jeg stiller meg særs kritisk til det som har skjedd her, sier Linda Watten til avisen.

Influencerne Sophie Elise Isachsen og Nora Haukland har de siste dagene dokumentert godt fra helgetur til Sogn på sine sosiale medier.

Blant annet delte de bilder fra et besøk på Lustrabadet.

Disse bildene har skapt reaksjoner.

«I går var vi i det diggeste badelandet fra kl. 09:00 til 02:00!!! Vi bada nakne, drakk vin og nøt livet. Tidenes jentekveld med verdens fineste jenter» sto det på en av Instagramhistoriene til Isachsen.

Markedsføring

– Jeg må si til deg som jeg har sagt til annen media; dette hadde jeg ingen anelse om, sier ordfører Ivar Kvalen til VG.

Han har vært på jobbreise til Valdres mandag og har ikke rukket å snakke med de involverte.

– Men jeg synes jo det er uheldig at man bryter en kommunal forskrift om skjenking i et kommunalt bygg. På en annen side kan det hende at det ikke er så galt som det ser ut til. Lustrabadet er et kommunalt foretak med eget styre, så jeg kommer til å be om en forklaring på hva som har skjedd, sier Kvalen.

På et av bildene holder Isachsen et vinglass i hånden. På et annet holder Haukland en sigarett mot munnen.

Mandag har Lustrabadet skrevet følgende på sin Instagramkonto:

«Lustrabadet har fått noen tilbakemeldinger om besøket fra Sophie Elise og venninnene hennes som var her fredag som vi ønsker å kommentere» skriver Lustrabadet på Instagram mandag.

«Dette var et besøk som innebar markedsføring ut til et stort nettverk for Lustrabadet. Vi kan se at valg av bilder og tekst kan skape reaksjoner, men vil legge til at et bilde sier noem men sier ikke hele historien rundt.»

«Alle som leier badet – skal rette seg etter våre regler. Det var gjort det også i dette tilfellet – etter at våre vakte fulgte opp det som var av avvik»

«Dette var det første besøket vi har hatt av influencerer, og det vil bli gjort en intern evaluering om hva og hvordan vi vil promotere oss i fremtiden».

Sophie Elises manager Petter Wahlen sier til VG at de ikke har noen kommentar til saken.

VG har forsøkt å nå Sophie Elise direkte.

Også NRK har omtalt saken.

Lustrabadet er et offentlig bad og eid av Luster kommune.