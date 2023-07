NRK legger ned avdeling - profilen Noman Mubashir mister jobben fra nyttår

Det melder Medier24.

NRK Program Riks Sør Øst, som har hatt spesielt ansvar for programmer rettet mot flerkulturelle, legges ned fra 1. januar 2024. Det melder Medier24.

– Det kom jo som et sjokk, det må jeg ærlig innrømme. Men jeg håper det ordner seg; at det finnes en plass for meg i NRK, sier Noman Mubashir til nettavisen.

Mubashir har jobbet i avdelingen siden 1997 og er et kjent ansikt på NRKs flater. Han var blant annet med på å starte programmet Migrapolis.

– Avdelingen har egentlig betydd alt for meg. Programmet Migrapolis var noe nytt på NRK, som handler om det flerkulturelle Norge. Senere har jeg laget mange serier som handler om det å være ung, urban og flerkulturell i Norge, sier han.

– Det blir trist å ikke ha den avdelingen å være i.

– Ikke lett å forstå

Klubbleder hos NRK Stor-Oslo, Andreas de Brito Jonassen, sier til Medier24 at det er trist at avdelingen legges ned.

– Det er ett av svært få produksjonsmiljøer i NRK som har hatt et tydelig oppdrag om å produsere innhold for den flerkulturelle befolkningen i Norge. Det oppdraget blir ikke mindre viktig i framtiden, så det er ikke lett å forstå hvorfor det blir nedprioritert, skriver han til Medier24.

I avdelingen er det totalt syv årsverk.

Vil ikke kutte satsing på mangfold

Regionredaktør Heidi Pleym sier at NRK ønsker en bedre balanse mellom hvor i landet innholdsproduksjon lages.

Derfor har de foretatt en omprioritering fra neste år for å kunne styrke de større produksjonsmiljøene som Distriktsdivisjonen har i Tromsø, Bergen og Trondheim.

Hun opplyser samtidig at NRK ikke skal kutte satsingen på mangfold.

– Redaksjonen gjør og har gjort en kjempegod jobb med å speile det urbane flerkulturelle Osloområdet. Nå har dette blitt et oppdrag som hele NRK tar ansvar for. NRK er fra før veldig sterke i Oslo med mange ulike innholdsmiljø på Marienlyst, og med innhold som også lages av eksterne produksjonsselskaper med utgangspunkt i hovedstaden, forklarer hun til Medier24.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post