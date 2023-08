TØFF OPPVEKST: Bokseren Jake Paul åpner opp om en streng oppvekst med en røff far i en ny Netflix-dokumentar.

Jake Paul i Netflix-dokumentar: − Min far kunne banke dritten ut av meg

I en ny Netflix-dokumentar beskriver bokser og youtuber Jake Paul (26) en oppvekst med sin vel så kjente bror, Logan Paul (28), som skal ha vært preget av fysisk misbruk fra deres egen far Greg (59).

Kortversjonen I den nye Netflix-dokumentaren, "Untold: Jake Paul the Problem Child", hevder youtuberen og bokseren Jake Paul at han og broren, Logan Paul, opplevde fysisk misbruk fra deres far, Greg Paul, under oppveksten.

Brødrene ble kjente gjennom videoplattformen Vine og har siden opparbeidet seg en stor følgerskare på sosiale medier. Begge er nå kjente mediepersonligheter, og Jake har også startet en boksekarriere.

Logan Paul, som nylig besøkte Norge, gir imidlertid en mildere beskrivelse av faren i dokumentaren. Han anerkjenner fars strenge oppdragelse for sin suksess, men bekrefter at broren Jake fortsatt har et anstrengt forhold til faren.

Greg Paul benekter anklagene om fysisk misbruk, men medgir at han tok en tøff, men kjærlig tilnærming som forelder. New York Post har prøvd å få en kommentar fra Greg Paul etter dokumentarens premiere, men har foreløpig ikke lykkes. Vis mer

Det er People Magazine som gjengir uttalelsene fra Netflix-episoden.

Dokumentaren «Untold: Jake Paul the Problem Child» ble tilgjengelig på strømmetjenesten denne uken. Der forteller Jake Paul om sitt kompliserte forhold til sin «intense» far og sier rett ut at «min far kunne banke dritten ut av meg».

– Det var alltid Logan og jeg mot ham, forteller han.

Jake Pauls bror, Logan Paul, var for øvrig nylig i Norge med sin danske modellkjæreste Nina Agdal og kollegaen KSI for å lansere sportsdrikken Prime.

Logan Paul er også intervjuet i dokumentaren. Han er noe mildere i sin beskrivelse av faren.

– Jake kan godt kaste ut ordet «misbruk», jeg foretrekker «ikke helt lovlig», sier Logan Paul.

– Han er en trussel. Den fyren er intens, fortsetter han.

Les også Sports­vaskingen De har en klar plan for å ta over idrettsverdenen. Spørsmålet er hvorfor ørkenlandet som aldri har tatt et OL-gull, pøser inn vanvittig med penger.

Brødrene Paul ble begge kjent gjennom videoplattformen Vine og gikk over til YouTube da Vine ble lagt ned. I dag er de store mediepersonligheter med flere titalls millioner følgere på sosiale medier.

De siste årene har Jake Paul også startet en boksekarriere, og Logan Paul nevner også en positiv side ved den strenge oppdragelsen.

– Personlig vil jeg tillegge my av min suksess til far. Han var så hard og tøff med oss at fantasien til min bror og meg virkelig begynte å blusse opp. Så en dag får vi tak i et kamera og begynner å filme livene våre, sier Logan Paul om den spede starten på Vine.

Les også Jake Paul og Lindsay Lohan siktet for kryptosvindel I tillegg er en rekke andre kjendiser siktet, blant annet artistene Soulja Boy og Ne-Yo.

Han fortsetter med å konstatere at forholdet mellom broren og faren fremdeles er anstrengt.

– Jake er den dag i dag traumatisert over hvordan faren min behandlet ham, og de kommer fremdeles ikke overens slik de burde, sier Logan Paul.

Les også YouTube-par giftet seg Cody Kolodziejzyk og Kelsey Kreppel giftet seg den første helgen i februar.

Faren Greg får også anledning til å svare for seg. Han sier at han «aldri la en hånd» på Jake eller Logan, men innrømmer å ha tatt en tøff, men kjærlig tilnærming som forelder.

– Jeg sa; «Jake – ja, jeg løftet deg opp og kastet deg på en sofa et par ganger. Det er hva fedre gjør og skal gjøre. Velkommen til livet, get the f**k over it!».

New York Post har forsøkt å få en kommentar fra Greg Paul etter premieren på Netflix, men foreløpig uten å lykkes.