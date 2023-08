FORLATER NORGE: I sosiale medier har Isabel Raad flere ganger uttrykt en lengsel etter varmere vær.

Isabel Raads kjendisvenninner: − Flytter til Dubai

Influencer Isabel Raad (29) har vært hemmelighetsfull rundt flyttedestinasjonen. På hennes avskjedsfest uttalte venninner at hun skal flytte til Dubai.

Onsdag kveld inviterte Isabel Raad venner og familie til en avskjedsfest på Byens Tak i Oslo.

Influenceren meldte i mars at hun skulle selge leiligheten og flytte til utlandet. Nå er leiligheten solgt, og da VG spurte henne på avskjedsfesten hvor det nye hjemstedet er, holdt hun flyttedestinasjonen tett til brystet.

– Jeg skal til et sted der det er sol året rundt. Det trenger jeg for både motivasjonen og inspirasjonen min, og bare livsglede, sa Raad og la til at hun også vil tilbringe mye tid i Oslo på grunn av jobb.

Hun har ikke selv sagt hvilket land det er snakk om.

INNSPILLING: Anniken Jørgensen, Nora Haukland, Sophie Elise Isachsen og Isabel Raad har den siste tiden spilt inn til TV-serien «Girls of Oslo» som sendes til høsten.

Da TV-kollega Nora Haukland (26) ankom avskjedsfesten, nevnte hun imidlertid et land i et intervju med Nettavisen.

– Det blir veldig gøy å ha en avskjedsfest for Isabel som flytter til Dubai, sa Haukland til Nettavisen og fortsatte:

– Jeg støtter det 100 prosent, hun snakker jo språket og hun føler seg veldig hjemme der. Jeg er giret på at folk skal ha det bra.

Sophie Elise: – Nyt å ikke skatte

Under avskjedsfesten holdt TV-kollega Sophie Elise en tale for influencer-venninnen. Noe av talen har også blitt delt i sosiale medier.

– Norge hadde vært et veldig mye mer kjedeligere land om du ikke hadde vært her og satt ting litt på hodet. Så, jeg tror mange er litt lei seg for at du flytter til Dubai, sa hun i mikrofonen.

Hun roset også Raad, og uttalte at hun var glad for å bli kjent med henne gjennom innspillingen av TV-serien «Girls of Oslo» – før hun avsluttet med:

– Kos deg masse i Dubai, nyt å ikke skatte.

Organisasjonen Tax Justice Network (TJN) rangerer De forente arabiske emirater som et av mest lukkede skatteparadisene i verden.

Til tross for at venninnene har sagt at Raad flytter til Dubai, har hun ikke selv svart på VGs spørsmål.

Raad er fortsatt folkeregistrert i Norge, og det er usikkert om influenceren melder flytting fra landet.

Hun har imidlertid vært på ferie i Dubai flere ganger, og uttrykket sin begeistring for landet. Under pandemien fikk hun blant annet kritikk fra å dele glansbilder fra ferie i samme land.

Amnesty er blant mange som har gått hardt imot Dubai, og har frarådet folk til å reise til landet. I 2019 skapte det også debatt etter at Amnesty kritiserte influencere som dro på sponset tur til landet.