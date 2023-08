FORELDRE: Ashley Olsen og ektemannen Louis Eisner på den røde løperen i 2021 i California.

Medier: Ashley Olsen ble mor i all hemmelighet

Skuespiller og motedesigner Ashley Olsen (37) har sammen med sin ektemann Louis Eisner (34) fått sønnen Otto.

Det melder flere utenlandske medier, deriblant People og TMZ.

Det har gått helt under radaren at ekteparet har ventet barn. Sønnen skal ha blitt født for noen måneder siden i New York.

Olsen og Eisner har også holdt forholdet nokså privat de siste årene. Paret giftet seg i desember i fjor.

TVILLINGER: Ashley Olsen OG Mary-Kate Olsen på den røde løperen under CFDA Fashion Awards i New York i 2019.

Ashley Olsen og tvillingsøsteren Mary-Kate Olsen startet karrierene sine gjennom den populære 90-tallsserien «Under samme tak» da de var ni måneder gamle. Da delte de rollen som Michelle Tanner.

De har begge figurert i flere filmer siden den gang – blant andre i «To Grandsmother´s House We Go» og «So Little Time».

I tillegg blir tvillingene sett på som moteikoner av mange. Allerede som 12-åringer lagde de en kolleksjon for varehuset Walmart i USA. Sammen har de også luksusmerket «The Row», og det litt rimeligere merket «Elizabeth og James».