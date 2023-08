DEN GANG DA: Billie Eilish og Jesse Rutherford under LACMA Art + Film Gala i Los Angeles 5. november.

Billie Eilish kommenterer bruddet

Artist Billie Eilish (21) sier hun og eksen er «veldig gode venner».

I helgen besvarte Eilish spørsmål fra følgerne sine på Instagram-story.

Én sendte inn et spørsmål der det kun sto «Jesse???», som viste til 21-åringens tidligere kjæreste Jesse Rutherford (31).

Det skriver E.T. og Teen Vouge.

De to ble sammen i fjor og Eilish sa hun var stormforelsket og ba om applaus for at hun «kapret» ham.

«HOMIE»: Billie Eilish og Jesse Rutherford under Vanity Fairs Oscar-fest i 2023.

I mai i år ble det i imidlertid slutt mellom de to artistene. Etter bruddet gikk det rykter om utroskap, noe Eilishs talsperson avkreftet.

På Instagram-spørsmålet svarte om eksen svarte Eilish at de to kun var «veldig gode venner.»

– Min «homie» for alltid, skrev Eilish.

På et annet Instagram-spørsmål om popyndlingen dater noen spesielle for tiden, svarte hun med et tydelig nei.

HISTORISK: I 2020 vant Eilish fem Grammy-priser.

Jesse Rutherford er rocker og skuespiller. Han var blant annet barnestjerne i filmene «Bundy» og «Life or Something Like It», i 2002.

Billie Eilish slo gjennom med låten «Ocean Eyes» som hun lagde sammen med broren sin, da hun var 14 år gammel. Hun ga ut sitt debutalbum i 2019 og hennes nyeste album kom i 2021.

Eilish ble historisk i 2020 da hun vant hele fem priser under Grammy-utdelingen.

