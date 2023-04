DEBATT FALITT: Det viste seg vanskelig å debattere en konflikt mellom to parter med bare en av partene i studio, erkjenner programleder i Debatten, Fredrik Solvang.

Solvang om avlyst debatt: − Slaget er tapt

Kveldens «Debatten» på NRK om storstreiken er avlyst. LO ombestemte seg og vil ikke stille, forklarer programleder Fredrik Solvang.

– Av og til må også Debatten-redaksjonen innse at slaget er tapt, sier Fredrik Solvang i et videoklipp på sin egen Instagram-profil.

Kveldens sending av programmet «Debatten» på NRK skulle handle om den pågående storstreiken, etter at forhandlingene mellom LO og NHO har brutt sammen.

Noen timer før sending er programmet avlyst.

– LO har ikke lyst. De har ombestemt seg. Det gjelder fra topp til bunn, og uten LO får vi ikke dette til, sier Solvang.

Ifølge programlederen har LO oppgitt at de ikke ønsker å bidra til et høyere konfliktnivå i forhandlingene.

– Det stemmer at vi sa nei til å stille i Debatten på NRK i kveld. Det handler om at vi ønsket å ta ned konfliktnivået. Jeg skjønner at det skapte noen problemer for NRK og beklager at det kom på et sent tidspunkt, skriver informasjonssjef Trond Gram i LO til VG.

Solvang varslet tidligere mandag på Instagram at de ville sende en ekstrasending om den historiske storstreiken, men nå er altså sendingen avlyst.

Historisk streik

Det har ikke hendt i nyere tid at det har blitt streik i et såkalt mellomoppgjør, der partene forhandler om lønn. Allerede før forhandlingene startet truet LO med streik, de viste til økte lederlønninger i en tid der lavtlønnede får dårligere økonomi.

LO og NHO har møttes hos Riksmekleren for å få en skisse til en avtale på bordet. Etter to dager med mekling sa LO nei til skissen, mens NHO godtok avtalen.

– LO krevde økt kjøpekraft for sine medlemmer og et løft for de lavlønte. NHO har valgt å avvise våre krav, og sender dermed landet ut i streik, har LO-leder Peggy Hessen Følsvik tidligere sagt til VG.

Nærmere 23.000 medlemmer i LO ble tatt ut i streik i forrige uke, streiken er senere trappet opp.

Se hvordan du blir rammet av streiken.

– Vi strakk oss veldig langt for å komme arbeidstakerne i møte, og takket ja til skissen som ble lagt frem. Skissen var av en slik karakter at den burde ha blitt akseptert, har NHO-sjef Ole-Erik Almlid sagt til VG om den avviste avtalen.

Her kan du se hvilke LO-bedrifter som omfattes av streiken.