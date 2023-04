Kommentar

Helt sheriff

Karpe fikk seks priser. Kvinner fikk syv.

Hvis status etter 28 Spellemannstatuetter for 2022 er delt ut skal være noenlunde representativ for virkeligheten er det lett å dele dagens norske musikkbransje i to:

Karpe.

Og alle andre.

Samt menn.

Mange menn.

Faktisk plukker Karpe med seg én statuett mindre for «Omar Sheriff» enn samtlige kvinnelige vinnere totalt. Men produsentene Aksel Axxe Carlsson og Thomas Meyer Kongshavn fikk pris for samme album.

Det skjer i et femtiårslag der veldig mange «rekorder» slås. De fleste med Karpes navn på.

Karpe er første gruppe som vinner Årets Spellemann for andre gang. De er den andre som for samme artistkarriere to ganger. Kun Øystein Sunde har gjort det samme.

Karpe topper listen for flest antall priser ved én utdeling. Tidligere var tallet fire, en bestenotering både Morten Harket, Lene Marlin og Briskeby deler. Nytt tall er altså seks. Faktisk er det 22 år siden sist noen plukket med seg flere enn tre priser for ett kalenderår.

Med 13 priser tangerer dessuten Karpe Oslo-Filharmoniens «ledelse» med 13 Spellemannpriser. Eventuelt også Morten Harket, som har 13 til sammen, når man regner med a-Ha sine 9.

Karpe har ny totalrekord over tid, siden de har brukt 14 år på å komme til 13. Oslo-Filharmonien brukte 47. Og de har vel strengt tatt ikke hatt samme besetning i alle disse årene heller.

Et sidespor mens vi er inne på tid: Sondre Lerche mottok sin første bronseharpe på 21 år. Sett gjerne inn føler du deg gammel-nå refleksjon her.

Øystein Sunde har for øvrig en tredje «Årets Spellemann», sammen med Gitarkameratene. Det er den eneste årets fortjente hedersprismottaker, Lillebjørn Nilsen har. Honnøren ble ikke opprettet før a-Ha lanserte konseptet «internasjonal popmusikk fra Norge» i 1985, et konsept som senest ble markert med «Girl in Red» i fjor.

Kvinnene setter helt andre rekorder. Blant totalt 104 nominerte var 27 kvinner, eller grupper med både kvinner og menn. En knapp fjerdedel av disse gikk hjem med ny prydgjenstand til bokhyllen.

Med unntak av TONOS komponistpris til Inger Hannisdal var samtlige sjangerpriser. ikke de «store» som «Årets låt» eller «Årets album». I tre av seierskategoriene til Karpe var ingen kvinner nominert.

Det er ikke noe Karpe kan gjøre noe med. Likevel er det noe universelt ironisk i at selv om Chirag og Magdi blant annet har vært våkne og tydelige forbilder som blant annet løfter fram kvinnelige samarbeidspartnere både bak og på scenen, i avslutningen av jubelåret 2022 er like bronseharpevinnende som samtlige norske kvinnelige artister til sammen.

Det er kanskje så rart. Selv etter femti år heter fremdeles norsk musikks viktigste utmerkelse Spellemann.

