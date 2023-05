Gjestene ankommer Westminster Abbey før kroningen

Kongelige og kjendiser er på plass når Charles (74) og Camilla (75) formelt skal krones til konge og dronning i dag.

Her er en oversikt over hva som skjer under seremonien.

Artist Nick Cave og skuespiller Emma Thompson var tidlig ute. Seremonien starter ikke før 12, men gjestene begynte å ankomme kl 08. Artist Lionel Richie var også på plass tidlig.

Det samme var TV-programlederne Anthony McPartlin og Declan Donnelly, best kjent som Ant and Dec.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit er også blant de inviterte.

Lionel Richie i midten her. Labour-leder Sir Keir Starmer (t.v.) og Lord Andrew Lloyd Webber og kona Lady Madeleine Lloyd Webber. Nick Cave (t.v.) og tidligere erkebiskop av Canterbury, Rowan Williams. Musiker Nick Cave. Skuespiller Emma Thompson. Emma Thompson og ektemannen Greg Wise. Om lag 400 representanter fra folket er også invitert. Gjester begynner å ta plass.

Det norske kronprinsparet representerer Norge. Fredag kveld deltok de og andre gjester på slottsmiddag på Buckingham Palace, men det er altså i dag det skjer.

Under middagen i går, var Mette-Marit iført luksusdesign i rødt og hvitt.

Selve kroningen er en svært høytidelig, religiøs seremoni.

Også Jens Stoltenberg er blant de håndplukkede gjestene i Westminster Abbey, i rollen som Nato-sjef.

Charles ble konge i samme sekund som hans mor, dronning Elizabeth, døde 8. september i fjor, så dagens kroning er en formell markering. Det er 70 år siden sist Storbritannia kronet en monark.