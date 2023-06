BEKLAGER DYPT: Tidligere programleder Philip Schofield (61).

Schofield snakker ut etter skandalen

Programleder Philip Schofield (61) innrømmet å ha hatt et forhold til en «mye yngre» kollega. Nå snakker han ut.

Etter 20 år som programleder for det populære morgenshowet «This Morning» på ITV overrasket det mange da det ble kjent at Schofield sluttet i mai.

Guardian meldte at det var på grunn av en pågående splid med medprogramleder Holly Willoughby.

Senere ble det kjent at Schofield sluttet på grunn av et forhold til en mye yngre kollega, noe Schofield har beskrevet som «uklokt, men ikke ulovlig».

For første gang etter at nyheten slo ned, snakker nå Schofield ut i et intervju med tabloiden The Sun.

– Vi ble kompiser, sier han om kollegaen han hadde et forhold til.

– Så én dag skjedde noe som endret det. Og det er øyeblikket jeg ser tilbake på.

– Det er ingen som helst tvil om at jeg gjorde noe dårlig. Uprofesjonelt. Jeg vet det. Og det er ingen unnskyldning for det.

Han forteller også at han sendte en melding til programleder Willoughby hvor han skrev: «Ikke svar, det har du sannsynligvis ikke lov til. Men jeg er veldig veldig lei meg».

Han sier at det han angrer aller mest på var å inngå et forhold på jobben.

Schofield unnskylder også til den mye yngre kolleagen.

– Jeg burde visst bedre.