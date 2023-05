FILMSTJERNE: Hailee Steinfeld kobles nå til fotballstjernen Josh Allen.

Hailee Steinfeld havnet midt i bruddrykter

Hollywood-stjernen Hailee Steinfeld har havnet midt i en rykteflom rundt kjærlighetslivet til den amerikanske fotballstjernen Josh Allen.

Ifølge amerikanske medier har det den siste tiden versert rykter om at det skal være slutt mellom Buffalo Bills-spilleren Josh Allen og hans kjæreste gjennom flere år, Brittany Williams.

KJÆRLIGHETSTRØBBEL: Buffalo Bills-stjernen Josh Allen skal ha hatt problemer i kjærlighetslivet.

Rykter som skal ha blitt forsterket etter at Williams har sluttet å følge Allen på Instagram og slettet flere bilder av ham på sin konto.

Men også etter at Allen torsdag ble fotografert sammen med Hollywood-stjernen Hailee Steinfeld i New York.

Buffalo Bills-spilleren holdt hånden sin på Steinfelds rygg da de spaserte rundt på gaten i New York, ifølge bildene tatt av fotografer på stedet.

STOR FAN: Dette bildet ble tatt i 2015 da Hailee Steinfeldt (t.h) møtte vår egen Astrid Smedplass i Frognerparken.

Hailee Steinfeld har vært skuespiller og sanger i flere år. 26-åringen er blant annet kjent fra Pitch Perfect-filmene og har flere kjente hits - som Capital Letters og Let Me Go.

Hun har ved flere anledninger skapt overskrifter i Norge blant annet fordi hun er en stor beundrer av Astrid Smeplass. I 2015 skrev VG at «Hailee Steinfeld elsker Astrid Smeplass' stemme og utseende» etter at de to hadde møtt hverandre i Frognerparken i Oslo.

I et ferskt intervju med amerikanske People uttalte Steinfeld i midten av mai at hun ser frem til å møte den rette partneren – men at hun «haster ikke med noe».

– Jeg vil til syvende og sist ha noen som støtter meg og som jeg kan støtte og heie på og være deres største fan. (...) Jeg tror den rette personen kommer når den gjør det, og jeg innbiller meg at det er den største tingen noensinne».