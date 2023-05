Sluttet på skjermen etter 20 år: Nå innrømmer han affære med kollega

Den kjente programlederen Phillip Schofield fra «This Morning» innrømmer å ha hatt en affære med en «mye yngre» mannlig kollega.

Ifølge Sky News og the Daily Mail slutter Schofield (61) i kanalen ITV hvor den yngre mannen også jobbet.

I en uttalelse til the Daily Mail sier Schofield at han er «dypt lei seg» over at han løy om forholdet til kanalen, kollegene og vennene.

«Forholdet var uklokt»

Han understreker at forholdet var «gjensidig» og at det var et av-og-på forhold med en yngre mann som også jobbet i TV-programmet. Schofield traff mannen første gang da mannen var en tenåring, men at de innledet et forhold først senere.

Han innrømmer at «forholdet var uklokt, men ikke ulovlig. Det er nå over».

Ifølge nettstedet skjedde affæren før programlederen før han offentlig kom ut som homofil i 2020. Schofield var fremdeles gift med sin kone på tidspunktet.

Les også Slutter etter 20 år på skjermen Den populære programlederen Phillip Schofield (61) slutter etter 20 år i britiske morgenshowet «This Morning».

Rykteflom

TV-exiten kommer etter uker med spekulasjoner om en splid mellom Schofield selv og medprogramleder Holly Willoughby (42).

Programlederparet har hatt stor suksess med morgenshow «This Morning», hvor de er kjent for sin humoristiske programlederstil og gode kjemi.

På TikTok har radarparet 127 millioner visninger med hashtagen «#hollyandphil».

Forsetter uten makkeren

Schofield har ledet morgenprogrammet i mer enn 20 år, og han og Holly Willoughby har delt programlederrollen i 13 av disse.

Willoughby fortsetter som programleder i morgenshowet, og vil ha flere programledererstattere med seg ved sin side de kommende ukene.

Da det ble klart at Schofield ikke lenger skulle være programleder takket han for all støtte.

– Jeg forstår at ITV (kanalen som sender programmet red.anm.) har bestemt at den nåværende situasjonen ikke kan fortsette. Jeg har sagt meg enig i at jeg trapper ned fra programlederrollen, sier han ifølge en pressemelding lørdag i forrige uke, skriver Sky News.

Også agenten til den tidligere programlederen har brutt med ham. I en uttalelse til the Daily mail skriver de at bruddet kommer som følge at Schofield holdt tilbake informasjon.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post