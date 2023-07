STREIK: Mandy Moore var blant stjernene som fredag forrige uke tok del i marsjen i Los Angeles.

Mandy Moore fra streikemarsj: − Et enormt problem

Streiken fortsetter, og flere hundre skuespillere tok fredag til gatene for å kjempe for bedre rettigheter.

Kortversjonen I tolv uker har Hollywood-manusforfattere, og siden forrige uke også skuespillere.

De streikende krever høyere lønn, fastere avtaler, lengre kontrakter, og beskyttelse mot konsekvensene av kunstig intelligens.

Fredag gikk om lag 65,000 skuespillere til streik, og hundrevis deltok i en marsj i Los Angeles.

Hollywood er i storstreik med både skuespillere og manusforfattere involvert, den første store streiken i sitt slag siden 1960-tallet.

Skuespillere som Mandy Moore og Katie Lowes gjorde uttalelser i støtte til streiken, Moore påpekte at mange skuespillere ikke lenger kan leve av inntektene fra deres arbeid.

George Clooney har også uttrykt støtte for streiken, og beskrev det som et vendepunkt. Vis mer

I tolv uker har fagorganiserte manusforfattere i Hollywood streiket, og forrige uke ble også skuespillerne med.

Både forfatterne og skuespillerne krever økt lønn og inntekter fra strømmekanaler for å holde tritt med prisveksten.

I tillegg krever de å bli beskyttet mot konsekvensene kunstig intelligens kan få for bransjen.

65.000 skuespillere gikk fredag ut i streik, og samme dag deltok flere hundre i en marsj i Los Angeles i USA.

Blant dem var skuespiller Mandy Moore, best kjent fra serien «This is Us». Hun fortalte The Hollywood Reporter om hvordan hun støtter den pågående streiken.

– Det er et enormt problem, stadfester hun.

Med seg i marsjen hadde hun skuespillerkollega Katie Lowes.

– Vi er i utrolig heldige posisjoner som fungerende skuespillere etter å ha vært på show som fant enorm suksess på en eller annen måte ... men mange skuespillere i vår posisjon, i mange år før oss, var i stand til å leve av inntekter fra repriser av serier – eller i det minste betale regningene sine, sier Moore til The Hollywood Reporter.

Også George Clooney støtter streiken: − Dette er et vendepunkt

PROBLEM: Mandy Moore mener bransjen må gjøre vilkårene mer rettferdige.

Lowes går også hardt ut mot strømmetjenestene, og mener det er dumt at ikke skuespillerne får mer igjen for at en serie strømmes.

Hun mener det er svært mange skuespillere i industrien som ikke kan leve av det de tjener.

– Hvis du er så heldig at du har gjort mer enn 120 episoder av en vellykket serie for 10, 15 eller 20 år siden, ville reprisene være nok til å kunne gi deg inntekter i flere år, sier hun, og legger til:

– Det er ikke en realitet lenger. Hele modellen har endret seg.

Se bilder av noen av skuespillerne som tok del i marsjen i billedserien nedenfor:

1 / 6 Skuespiller Miranda Cosgrove fra Disney-serien «iCarly» tok del i marsjen. Skuespiller Ginnifer Goodwin, senest sett i «Once Upon a Time» og ektemannen, skuespiller Josh Dallas, best kjent fra serien «Manifest» var også tilstede. Nina Dobrev, best kjent fra hovedrollen i «The Vampire Diaries» holdt plakat og gikk i marsjen. Også skuespoller Kevin Bacon, best kjent fra «Footloose», støtter den pågående streiken. Skuespiller Kristen Angela Johnston i marsjen. Skuespillerne Josh Gad og Rory O'Malley var med i streiken. forrige neste fullskjerm Skuespiller Miranda Cosgrove fra Disney-serien «iCarly» tok del i marsjen.

