Klovnen fra Kongsberg stakk søndag av med seieren i «Britain’s Got Talent».

Sliter med å få tak i Viggo Venn etter «Britain’s Got Talent»-seieren: − Han er nok litt sliten

Norske Viggo Venn (34) kapret hjertet til det britiske folket. Til helgen kommer han til Norge igjen.

– Ingen har lykkes å få tak i Viggo, det ble nok litt festing i går, så det er nok en «sliten» gutt i dag, sier Bjørn Venn etterfulgt av latter på telefonen til VG.

Bjørn er pappaen til Viggo Venn som søndag kveld tok seg helt til topps i «Britain’s Got Talent»-finalen.

Siden seieren har det vært vanskelig å få tak i Viggo. Med trøkket som faren selv har opplevd det siste døgnet, synes han ikke det er så rart.

– Det har vært helt sykt, slekt og venner og folk jeg ikke har snakket med på 40 år har tatt kontakt.

STOLTE: Pappa Bjørn Venn og resten av Viggos støttespillere brøt ut enorm jubel søndag kveld.

Mens Venns navn ble ropt opp som den store vinneren fra London, gikk stemningen fullstendig i taket på Cosmopolite i Oslo hvor Bjørn befant seg blant nære og bekjente i en utsolgt sal.

Men den store gratulasjonsklemmen fra far til sønn må foreløpig la seg vente.

– Vi er tatt helt på sengen av det her. Han kommer til Norge i helgen og skal bo hos meg, men jeg er ikke hjemme. Det er jo så idiotisk, men vi visste jo ikke at dette skulle skje.

Fra TV-skjermen så Venn forfjamset ut, men rakk å takke publikum og TV-seerne som har stemt ham frem til seier.

Selv sier Bjørn Venn dette om sønnens prestasjon:

– Det er helt utrolig, det er jo en bragd.

Og til helgen vender altså Viggo hjem til Norge.

– Han må jo være litt spent, han vil jo bli hyllet vil jeg tro, sier pappa Venn.

SLEKTSTREFF: Søndag ledet pappa Bjørn Venn an da Vennslekta hoppet opp på scenen etter Viggos opptreden. De danset selvfølgelig til «One More Time» i kjent refleksvest.

Lover Viggo-show til helgen

Siden seieren har Viggo blitt hyllet både nasjonalt og internasjonalt.

«Gratulerer @viggovenn! Vi har ikke vært så store i utlandet siden Kurt Nilsen» skriver Espen PA Lervaag på Instagram.

– Det var helt utrolig og overraskende, sier komiker Morten Ramm til VG.

– Folk som prøver være morsomme pleier å bli stemt ut raskt i sånne type konkurranser. Det er ikke lett når folk ikke vet hvem det er, så at han klarer det står det respekt i. De færreste får til det.

Lørdag arrangerer han og komiker Martin Beyer-Olsen humorfestivalen Humor OverOslo.

Over 70 komikere skal være med på 25 show, og på oversikten over hvilke – står vår gode Venn, Viggo.

– Viggo kommer?

– Ja ja. Han er booket, sier Ramm og legger til:

– Han er ikke en fyr som ikke kommer fordi han har vunnet noe sånt, da måtte vi i så fall ha snakket til han.

Ramm sier Venn ble booket til festivalen lenge før han tok seg videre i showet, og at de lenge har visst at han er morsom.

– Har du snakket med ham siden seieren?

– Ja vi har snakket med ham, eller Martin snakket med han sånn at vi har fått han på hovedscenen slik at vi avslutter med Viggo Venn- og «Britain’s Got Talent»-power.

Også Kongsberg Jazzfestival booket Viggo lenge før han vant det britiske showet.

– På en dag som denne, fremstår jo denne bookingen som litt av et scoop, sier prosjektleder Tord Finstad til Laagendalsposten.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post