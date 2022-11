PÅKJØRT: Skuespiller Lisa Banes, kjent fra filmen «Gone Girl» døde i 2021. Her i 2015.

Mannen som kjørte på «Gone Girl»-stjerne Lisa Banes er dømt til fengsel

Mannen som kjørte på og drepte skuespiller Lisa Banes får ett til tre år i fengsel.

Det skriver TMZ.

Lisa Banes døde 65 år gammel i New York nær Lincoln Center, etter hun ble påkjørt av en mann på det som beskrives som en elektrisk scooter av et eller annet slag.

Det var en såkalt «hit-and-run»-ulykke, altså at han som kjørte på henne kjørte fra stedet.

Drapsmannen ble ifølge TMZ onsdag dømt til ett til tre års fengsel i New York Countys høyesterett.

Han har ventet på dommen siden september, da han erkjente straffskyld for drap og for å forlate åstedet for en hendelse som resulterte i døden uten å rapportere det til myndighetene.

Aktor ba om fengsel på 3 til 9 år.

THRILLER: Ben Affleck spilte hovedrollen i «Gone Girl. På plakaten til venstre er Rosamund Pike, mens Lisa Banes og David Clennon står til høyre.

En rekke amerikanske medier meldte i 2021 at motorsyklisten stakk av fra åstedet, og at skuespilleren ble fraktet til Mount Sinai Morningside Hospital – kritisk skadet.

I ti dager svevde hun mellom liv og død.

– Sjåføren stoppet ikke, men bare fortsatte å kjøre. Heldigvis skjedde det ganske nært sykehuset, uttalte Banes’ manager David Williams til NBC News kort etter hendelsen.

Banes, som spilte rollen som moren til den forsvunne kvinnen i «Gone Girl», var i ferd med å krysse Amsterdam Avenue da tohjulingen angivelig kjørte på rødt lys og traff henne.

Skuespilleren var også kjent fra filmer som «A Cure for Wellness» og «Cocktail», samt serier som «Six Feet Under», «Nashville», «Boston Legal», «NYPD Blue», «Royal Pains» og «Them».