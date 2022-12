EKTEPAR: Harald Dobloug og Katarina Flatland på Elle-fest i Oslo i 2016.

Katarina Flatland og ektemannen tapte i retten på nytt: − Veldig skuffet

Katarina Flatland (33) og Harald Dobloug (33) anket boligkrangel-dom. Nå har de tapt igjen.

Ekteparet krevde 2,1 millioner i prisavslag etter boligkjøp i fjor, men Oslo tingrett fastslo i en dom 14. januar at det ikke forelå mangler i boligtvistsaken.

Flatland og ektemannen ble i stedet pålagt å betale saksomkostninger på nærmere 350.000 kroner. Det anket de.

Nå har Borgarting forkastet anken fra ekteparet.

– Sånn er livet

Flatland skriver i en SMS til VG at hun og ektemannen «selvfølgelig er veldig skuffet».

– Men vi har hele tiden fulgt rådene vi har fått fra vår advokat, sier hun.

– Det at det var uenighet blant dommerne i lagmannsretten, viser at vår sak var verdt å ta. At ikke vi får medhold, er noe man alltid må ta høyde for, og sånn er livet, sier TV-programlederen.

«Katarina Flatland Dobloug og Harald Dobloug dømmes til in solidum å betale 390 000 ‒ trehundrognittitusen‒ kroner i samlede sakskostnader for lagmannsretten frem til utbedring er gjennomført», heter det i domsslutningen.

Byttet advokat

I første runde var det advokat Gina Kristiansen Borgersrud som representerte paret. I ankeomgangen hyret Flatland og Dobloug førstsenioradvokat Tommy Ravndal, spesialist innen fast eiendom.

Ravndal opplyser i en SMS til VG at det ble foretatt nok et bytte, og at Glenn Ulrik Halvorsen ved Oslo advokatkontor var den som representerte Flatland og Dobloug i retten nå.

Saken var oppe i retten i januar. I sluttinnlegget som ble sendt Oslo tingrett like før jul begrunnet parets advokat millionkravet med «fullstendig dreneringssvikt» i Oslo-villaen.

Paret skal ha ikke ha funnet tegn til feilene ved boligkjøpet, men skal ha reklamert umiddelbart da de under oppussing oppdaget fukten i underetasjen.

Motpartens advokat, Andreas Langeland, har på sin side hel tiden holdt fast på at selger ikke hadde kjennskap til feil utover det som ble opplyst før salget.

Flatland og Dobloug bladde opp 14,5 millioner for Oslo-villaen, som ble bygget i 1994. Den omstridte boligen ved Holmendammen ble tinglyst i juli i fjor, og Flatland og ektemannen eier halvparten hver.

