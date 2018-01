Thomas Felberg og Jenny Skavlan leder Spellemann: – En form for tvangsekteskap

Publisert: 09.01.18 09:01

RAMPELYS 2018-01-09T08:01:26Z

OSLO KONSERTHUS (VG) Når en tidligere Spellemann-programleder slår seg sammen med en tidligere Spellemann-vinner, blir publikum lovet heftig show.

– NRK driver en form for tvangsekteskap. De sitter med en kabal med masse bilder av kvinner og menn, også setter de dem sammen.

– Så møtes vi, kjenner litt og tar litt på håret. Vi har ikke noe valg, sier Jenny Skavlan (31) spøkefullt.

– Sinnssykt bra musikkår

Sammen med Thomas Felberg skal hun lede Spellemannprisen 2017 i Oslo Konserthus 25. februar, som for første gang finner sted på en søndag. De nominerte blir offentliggjort tirsdag.

– Man sier hvert eneste år at det har vært et helt sinnssykt musikkår, men 2017 har virkelig vært et helt sinnssykt bra musikkår. I år føler jeg vi kan si det med enda mer selvtillit enn de andre årene, sier hun.

– Eksportmessig har norsk musikk gått veldig bra i 2017. Vi snakker ikke lenger om Norge som en arena for norsk musikkliv, vi snakker om verden, supplerer Felberg.

Selv har de ulike innganger til musikken. Felberg er mangeårig rockemusiker, blant annet i bandet WE, som hentet Spellemannsprisen for beste rock i 2004. De siste fire årene har han sittet i ekspertpanelet i «Stjernekamp».

– Han er en fantastisk kompetanse å ha med på laget. Han er et musikkunikum innenfor alle sjangere som vi har sett i «Stjernekamp», skryter Skavlan.

Selv er hun som «folk flest», hevder hun – hun bare elsker musikk.

– Jeg kjenner veldig på girl power-bølgen i Norge om dagen. Jeg hører veldig mye på norsk musikk om dagen, bare fordi jeg synes det er best, sier hun.

– Det viktigste er ikke å kunne så mye om musikk, det viktigste er å elske musikk, mener Felberg.

– Kanskje vi kan style hverandre

De har ikke bare musikkinteresse felles, de er begge kjent for utpreget og kreativ klesstil. Felberg for anledningen, kledd i lag-på-lag av dyremønster.

Skavlan ledet Spellemann i 2014, i knallrosa todelt kjole som ikke overbeviste MinMote.

– Nei, den var ikke så populær der, men jeg elsket den.

Når de i år leder programmet sammen ser de ikke bort fra at deres klesinteresse får bli med på scenen.

– Lager dere en egen Spellemann-kolleksjon?

– Åh, det hadde jo vært litt kult! Det er en fantastisk mulighet til å pynte seg. VI skal hylle og hedre, og vi håper de i salen virkelig drar på. Kanskje vi skal matche, kanskje vi kan style hverandre, utbryter Skavlan.

– Vi oppfordrer de som kommer til å inspireres av Lady Gaga og Björg. Vi håper vi kan få noen gode Lady Gaga-øyeblikk med rått kjøtt, sier Felberg oppspilt.

