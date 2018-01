SKADET: Sigvart Dagsland er gift med artist Karoline Krüger. Tirsdag ble han skadet i en frontkollisjon på vei hjem fra konsert. Foto: Gitte Johannessen / NTB

Karoline Krüger takker for støtten etter ektemannens ulykke

Publisert: 19.01.18 20:25

RAMPELYS 2018-01-19T19:25:57Z

Artist Sigvart Dagsland ble tirsdag alvorlig skadet i en bilulykke. Nå takker kona Karoline Krüger for støtten.

I et innlegg på Facebook fredag ettermiddag skriver Krüger at mange har sendt meldinger og hilsener etter ektemannens trafikkulykke.

– Kjære gode og omtenksomme mennesker! Fra hjertet: Tusen takk for alle meldinger og hilsener som dere i ulike kanaler har sendt vår vei, skriver artisten.

Bakgrunn: Sigvart Dagsland alvorlig skadet i bilulykke

Det var tirsdag kveld på vei hjem fra en konsert på Rena, at Sigvart Dagsland ble alvorlig skadet i en bilulykke. Bilen Dagsland satt i, sammen med to kolleger fra bandet, frontkolliderte med en annen bil. Alle tre ble alvorlig skadet.

Krüger skriver videre i innlegget at de er preget av ulykken, men først og fremst glad for at det går fra med Dagsland og de andre involverte. Hun poengterer også at ektemannen er i de beste hender.

– Livet er vilt og skjørt! Vi er omtumlet og litt slitne; MEN først og fremst glade fordi Sigvart og de andre ER her, og at de er i de beste hender. Og med tiden til hjelp, så kan og skal dette gå bra, skriver Krüger før hun igjen takker for støtten.

Dagsland har siden ulykken vært gjennom flere omfattende operasjoner. Han har pådratt seg store bruddskader, men prognosene er gode , fortalte Dagslands manager Jan Sollesnes til VG torsdag.

Manageren fortalte også at bandet er takknemlige for at det gikk såpass bra som det gjorde.

– Når vi ser bildene fra ulykkesstedet er vi klar over at dette kunne gått så mye verre, fortalte Sollesnes.

Ulykken har ført til at Dagsland har avlyst flere konserter, som i Kongsvinger, Hamar og Sarpsborg.