GLAD MAMMA: Jessica Simpson og ektemannen Eric Johnson har barna Ace (til venstre) og Maxwell. Nå er nummer tre på vei. Foto: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jessica Simpson gravid med sitt tredje barn

RAMPELYS 2018-09-19T06:57:10Z

Den amerikanske sangeren ville egentlig ikke ha flere barn. Nå venter hun en liten jente.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 19.09.18 08:57

I fjor uttalte artist, skuespiller og klesdesigner Jessica Simpson (38) at hun var ferdig med barn. Nå ser det imidlertid ut som at hun har endret mening. Ifølge hennes egen Instagram venter hun nemlig enda et barn med mannen Eric Johnson, melder CBS News.

Tirsdag postet 38-åringen nemlig et bilde av sine to barn, datteren Maxwell (6) og sønnen Ace (5), der hun også avslører kjønnet på den kommende babyen med teksten «Denne lille jenta vil sørge for at vi blir en familie på fem. Vi kunne ikke vært mer glad for å annonsere denne velsignelsen».

Så sent som i april i år hintet Simpson til at hun ikke hadde noe imot å utvide familien ytterligere.

– Datteren min blir 6 år i mai og sønnen min blir 5 i juni, og jeg tenker at «sønnen min ikke er en pjokk lenger, mens datteren min allerede tror hun er blitt tenåring. Vi «trener» på det, men om det skjer vil det definitivt være et mirakel, sa hun til ET.

Simpson har ikke gitt ut musikk på drøye åtte år, og i fjor uttalte hun til CBS Sunday Morning at familien og all jobbingen med hennes eget klesmerke er det som holdt henne borte fra platestudioet.

Med låter som «With You», «I Wanna Love You Forever», «I Think I'm In Love With You» og «Take My Breath Away» på toppen av hitlistene, var den nå 38 år gamle sangeren på begynnelsen av 2000-tallet et ettertraktet navn i amerikansk popkultur.

Simpson og den tidligere NFL-spilleren Eric Johnson har vært gift siden 2014.