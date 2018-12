LEKEN FYR: Klaus Hagerup blir beskrevet som en usedvanlig kreativ og morsom mann av venner og kolleger. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Tande-P: - Klaus var en utrolig morsom fyr

RAMPELYS 2018-12-20T21:04:06Z

– Kjære Klaus - jeg vil savne deg så, skriver skuespiller og venn Nils Ole Oftebro (74) om forfatter Klaus Hagerup. Mangeårig samarbeidspartner Alf Tande-Petersen (68) minnes Hagerup som et av de morsomste menneskene han har møtt.

Publisert: 20.12.18 22:04 Oppdatert: 20.12.18 22:50

Klaus Hagerups bortgang, som ble kjent torsdag ettermiddag, vekker sterke følelser og minner hos mennesker som kjente ham og samarbeidet med kunstneren.

– Han var en utrolig morsom fyr, sier Tande-P til VG.

Han har alltid hatt stor respekt for Hagerup, og ville gjerne dele noen ord om kameraten og kollegaen da VG bad om det.

Tande-P og Klaus Hagerup jobbet sammen om både bokutgivelser, TV-opptredener og sceneoppsetninger på 1980- og 90-tallet.

De hadde en god personlig kjemi seg imellom, og Tande-P oppdaget at at Hagerup var svært oppfinnsom og morsommere enn førsteinntrykket kanskje ga inntrykk av.

– Vi satte opp en forestilling på amfiscenen på Nationaltheatret (Kvarvingen red. anmerkn.), der stykket var en parodi på livet i en avisredaksjon. Klaus viste en utrolig interesse for livet i avisverdenen, som jeg kom fra. På utrolig vis klarte han å spinne videre på ting som jeg egentlig ikke så noen humor i, forteller Tande-P til VG.

I mange år var Tande-Petersen journalist og spaltist i Dagbladet, før han startet TV-karrieren i NRK.

Han beskriver meldingen om Hagerups død som en «trist beskjed». Men Alf Tande-Petersen vil huske best alle de morsomme stundene de hadde sammen.

– Han var ekstremt arbeidsom og jobbet hele tiden. Alltid med et bokprosjekt på gang. Vi hadde ikke før blitt ferdig med ett prosjekt, så var han på meg med spørsmål om vi skulle lage noe nytt, husker Tande-Petersen.

Ukjent side for mange

Han vil også fortelle om en side av Hagerup som hittil er lite kjent.

– Klaus var min beste støttespiller da jeg begynte å lage TV for NRK. Han var utrolig bra for meg som en ærlig og erfaren rådgiver, en som kunne TV-faget. Jeg husker vi hadde laget en pilot, et prøveprogram. Da kom Klaus bort til meg og sa at dette ikke er noe sammensatt program med ulikt innhold. Det er du som er innholdet. Stol på det, stol på deg selv, sa Klaus. Han hadde nok rett, sier Tande -P til VG.

Hagerup var både forfatter, dramatiker, regissør, oversetter og utdannet skuespiller. Han arbeidet både ved Den Nationale Scene i Bergen og ved Nationaltheatret i Oslo. Han var dessuten med på opprettelsen av Hålogaland Teater i Tromsø.

På 1990-tallet og tidlig 2000-tall var Tande-P en av Norges største TV-personligheter med enorme seertall på programmer som Tande-På programmet, Tande-På jobb og Sveip.

Også Nils Ole Oftebro (74) bruker raskt beskrivelsen «morsom» om Hagerup.

Han har hatt kontakt med Klaus Hagerup de siste ukene, og skjønte hvilken vei det bar.

– Der forsvant et av de snilleste, morsomste, mest velmenende menneskene jeg har kjent - ut av tiden, innleder Oftebro som i tillegg til å være en av landets ledende skuespillere er en mye brukt tegner og illustratør.

Han møtte Klaus Hagerup i ung alder.

– Det er så mange minner med Klaus. Vi gikk samtidig på teaterskolen. Han gikk i klassen under meg. Jeg har kjent hans far, hans mor og hans bror. Alle festene, de politiske samtalene. Jeg har spilt i stykker han har skrevet, sunget sangene hans, sittet i sideværelset og hørt min kone og min sønn omtrent omkomme av latter mens de leste Markus og Diana, forteller Oftebro.

Han har i likhet med Tande-P vært på turer med livsnyteren Hagerup.

– Jeg har har vært i Italia med ham, illustrert bok han og Bibbi skrev. Jeg skulle egentlig ned å besøke ham i forrige uke, men plutselig ble han så meget dårligere og jeg forsto hvilken vei det gikk, skriver Oftebro i en melding til VG.

Senest onsdag snakket han om vennen.

– Satt i går på Kaffebrenneriet med en venn og snakket om ham. Å, kjære, kjære Klaus, jeg kommer til å savne deg så, skriver Oftebro.