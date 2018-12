SPILLER KRONPRINSPAR: Sofia Helin som kronprinsesse Märtha og Tobias Santelmann som kronprins Olav i et juleselskap i Det hvite hus i serien «Atlantic Crossing». Foto: Julie Vrabelova /Cinenord/NRK

Tobias Santelmann spiller kronprins Olav i NRK-storsatsing

Santelmann (38) spiller mot hovedrolleinnehaver Sofia Helin i «Atlantic Crossing».

Skuespilleren, som nylig var aktuell med en av hovedrollene i filmen «Mordene i Kongo, sier han godt husker kong Olav fra han var liten.

– Blant annet la vi ned en blomst utenfor slottet etter begravelsen hans, sier Santelmann i en pressemelding fra NRK .

I serien «Atlantic Crossing» følger vi kronprinsessens flukt fra Norge til Det hvite hus. I serien blir Märtha, som altså spilles av «Broen»-skuespiller Sofia Helin, en uformell, men sentral maktfigur i Washingtons politiske kulisser.

I tillegg er det kjent at Kyle MacLachlan skal spille Franklin D. Roosevelt.

Santelmann ser på kronprins Olav – som altså senere ble Norges kong Olav, som en interessant rolle å gestalte. Vår forrige konge ble kronprins i en alder av to år, og var den første norske tronarvingen som vokste opp i Norge siden middelalderen.

– Hvilket menneske blir du av en sånn oppvekst? Allerede før han var født var det forventninger til rollen hans og hva han representerer. Det finnes veldig få slike liv i dag, sier Santelmann.

Han er for tiden i Tsjekkia i forbindelse med innspilling av serien.

I «Atlantic Crossing» møter vi daværende kronprins Olav som en militærutdannet og handlingens mann, drevet av ønsket om å vise seg verdig som en kommende konge. Fremfor alt ville han kjempe mot tyskerne, og side om side med sine landsmenn, ifølge NRK.

– Historien er aktuell også i dag i forhold til problematikk rundt flyktninger og krig, men det er også et familiedrama. Den har krigen og kongefamilien som bakteppe, men midt oppi alt er det bare en mann og en kone som forsøker å få forholdet til å overleve, med alle utfordringene det medfører å bo fra hverandre i fem år. Det er en fin og interessant historie, sier Santelmann i pressemeldingen.

Kronprinsesse Märtha, datter av svenske prins Carl og danske prinsesse Ingeborg, var Norges kronprinsesse fra 1929 til 1954. Hun forlovet seg med sin fetter, altså kronprins Olav, i all hemmelighet under OL i Amsterdam i 1928, og de to giftet seg året etter. Hun bodde i Washington under andre verdenskrig, og døde i april 1954, etter lengre tids kreftsykdom.

Hun var moren til kong Harald, prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid

Serien, som kommer til å gå over åtte episoder, produseres av Cinenord for NRK og spilles blant annet inn i Praha. Der har de bygget en tro kopi av kontoret i Det hvite hus da president Franklin D. Roosevelt. I tillegg blir deler av serien spilt inn i Norge.

Serien «Atlantic Crossing» blir lansert i januar 2021.