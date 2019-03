MEDIEGIGANT: Knut Haavik døde natt til 8. januar. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Strid om arven etter Knut Haavik

Barna til den tidligere Se og Hør-redaktøren varsler rettslige skritt om arven etter ham.

Publisert: 18.03.19 20:27 Oppdatert: 18.03.19 20:50







Knut Haavik døde natt til 8. januar i år. Da var 75-åringen i Spania med sin partner gjennom 15 år, Sol Haavik.

Det har nå kommet frem at Knut Haavik ønsket at hun skal arve alt etter ham. Barna hans, Svein Arne, Knut Jr. og Cecilie, som han fikk med sin første kone, varsler nå rettslige skritt.

les også Knut Haavik (1943 – 2019)

Det var Dagens Næringsliv som omtalte arvestriden først. Til avisen sier Sol Haavik at hun ikke har noen kommentarer til saken.

– Jeg kan bekrefte at vi har tatt rettslige skritt for å belyse hvordan vår pappas samboer har fått ham til å testamentere alt han eide til henne, sier sønnen Svein Arne Haavik til VG.

– Vi er sikre på at han egentlig ikke mente å frata barn og barnebarn farsarven. For øvrig finner vi det ikke riktig å si noe ytterligere før etter at vår pappa er bisatt.

Både han og broren Knut Haavik jr. er ansatt i VG.

Bisettes torsdag

Mediegiganten bisettes på torsdag.

Haavik jobbet i VG fra 1969 til 1978, da han startet opp ukebladet Se og Hør og gjorde det til landets mest leste magasin. Der ble han i 26 år.

les også Knut Haavik: Alltid vært rappkjefta

I 1988 ble Haavik sjef for det norske Aller-konsernet, en jobb han hadde i 15 år. Han har oppsummert livet og karrieren i selvbiografien «En ramp i rampelyset». Denne ble ført i pennen kort etter at hans første kone Torunn døde av kreft.

les også Suksess, skandaler, feider og forsoning: Se og Hør gjennom fire tiår

Han står også bak krimromanen «Ulven og den røde hane». Haavik var medlem av Kringkastingsrådet fra 2009 til 2013, og han har vært medlem av Norsk kulturråd siden 2004.