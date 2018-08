MAMMA IGJEN: Skuespiller Lena Kristin Ellingsen ble mamma for tredje gang torsdag kveld. Foto: Trond Solberg

Lena Kristin Ellingsen avslørte fødsel på Instagram

Skuespillerparet har blitt foreldre for tredje gang. – Veldig gøy, sier Trond Fausa Aurvåg til VG.

I april bekreftet skuespillerparet Lena Kristin Ellingsen (37) og Trond Fausa Aurvåg (45) at de ventet sitt tredje barn sammen. Nå har den lille babyen kommet til verden.

Det avslører Ellingsen på sin egen Instagram-profil.

«Tar gjerne en kvast fra MinaMilanda, en god bok, diamanter eller no, for nå har jeg født verdens fineste, lille Eivind, ved hjelp av et stjernelag av helsepersonell fra Ullevål. Evig takknemlig» , skriver 37-åringen under et bilde av seg selv og det nyfødte barnet.

I skrivende stund har innlegget nesten 1.000 likerklikk og i kommentarfeltet er det mange som gir sine gratulasjoner til de nybakte foreldrene - deriblant skuespillerne Pia Tjelta og Thorbjørn Harr.

Til VG legger ikke pappa Trond Fausa Aurvåg skjul på at paret er svært fornøyde om dagen.

– Barnet kom til verden torsdag kveld, og det er selvfølgelig veldig gøy. Veldig gøy er det, sier han til VG.

Ifølge skuespilleren har de to første dagene gått helt knirkefritt.

– Alt er fint, og Lena er i bra form.

Eivind er altså paret tredje barn - på fem år. Fra før av har de sønnen Ole Ivan(5) og datteren Edie (1,5).

Lena Kristin Ellingsen og Trond Fausa Aurvåg giftet seg i 2014, i en storslått seremoni i Gamle Aker kirke i Oslo.

– Noen ganger føles to unger som ti. Det blir ikke så mye søvn, har Aurvåg tidligere uttalt til VG.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Lena Kristin Ellingsen.