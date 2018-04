KRANGLER: Isabell Raad blir kritisert av både Kristin Gjelsvik og Mads Hansen for sine mange plastiske operasjoner. Foto: VG

Isabel Raad etter bloggkrangelen: – Jeg er et skrekkeksempel

Publisert: 12.04.18 08:03

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-12T06:03:19Z

Blogger og tidligere «Paradise Hotel»-deltager Isabel Raad (24) har fått krass kritikk for sine operasjoner. Nå angrer hun.

Stavanger-jenta har etter deltagelsen i «Paradise Hotel» i 2015 etablert seg som en av Norges mest leste bloggere. Raad har skrevet og snakket åpent om at hun har gjennomgått en rekke operasjoner - blant annet puppene, rumpa og nesen.

Det har ført til kritikk fra flere hold - nå sist etter at Raad i påskeuken var tilbake på «Paradise Hotel» sammen med blogger Kristin Gjelsvik (31) og hennes ektemann Dennis Poppe (26). Alle tre er også tidligere deltagere i TV-serien.

Gjelsvik mener bloggere som Raad normaliserer operasjoner for å fikse på utseendet, mens Raad mener det er fint å snakke åpent om operasjoner. Raad mener også hun blir mobbet av Gjelsvik og hennes partner, som tidligere har parodiert henne på Instagram, og ifølge Raad tagget henne i en rekke hånlige memes.

Senere har fotballspiller Mads Hansen kastet seg inn i debatten, mens blogger Anna Rasmussen har forsvart Raad .

På telefon til VG fra Thailand forteller Raad at hun tar kritikken svært tungt, og at hun synes den er usaklig.

– Jeg syns ikke Kristin og Mads holder seg til sak. De mobber bare utseendet mitt. Jeg vil heller være et forbilde som har operert meg og er åpen om det, enn et forbilde som mobber, sier hun.

– Kan ikke bloggingen om alle operasjonene føre til at hennes unge følgere blir påvirket til å gjøre det samme?

– Det er nettopp derfor jeg er åpen på at jeg angrer på inngrepene. Jeg er et skrekkeksempel. Jeg har forsøkt å fortelle leserne mine at de ikke blir lykkeligere av å operere seg. Jeg er mer usikker i dag enn det jeg var før jeg begynte å forandre utseendet mitt. Jeg vil forandre nye ting hele tiden, og synes ikke jeg ser bra ut, forteller hun VG.

– Jeg var ung og usikker, og hadde alt for mye penger. Jeg var syk, sier Raad til VG.

Fotballspiller og VGTV-profil Mads Hansen (34) la forrige uke ut et innlegg på Instagram der han kritiserte Raads reaksjon på Gjelsvik og Poppes kommentarer. Han la også ut et bilde av Raads rumpe, der han påpekte at den lignet på hoppet i Holmenkollen. Han fjernet senere innlegget, men han sier til VG at han står for det han skrev.

– Hvis ikke hadde jeg aldri lagt det ut, sier han.

Han understreker likevel at han synes det er synd at Raad ble så lei seg, og at han derfor fjernet innlegget.

Hansen mener Raad utvanner begrepet mobbing, og må tåle å bli kritisert for måten hun fremstiller egne operasjoner på.

– Isabel er kanskje landets største blogger nå, og jeg etterlyser hennes stemme i den pågående samfunnsdebatten om bloggere og påvirkningskraft, legger han til.

Hansen viser til NRK-programmet «Debatten» som ble sendt 8. mars i år , og sier han synes det er underlig at det eneste bloggeren valgte å kommentere etter programmet var VGTV-programleder Morten Hegseths kommentar om henne, som hun hevdet var mobbing.

– Hun klarer ikke uttale seg om sak, alt blir personlig og dreier seg om henne. Det syns jeg er leit. Som en av landets største bloggere blir hun en gallionsfigur, og en det blir enkelt å «ta». Det er forbannelsen ved å være så stor, men derfor er hennes stemme også viktig, understreker han.

Hansen legger til at han utover det å legge ut et bilde av rumpa til Isabel og påpeke at implantatene fikk den til å se rar ut, ikke har kommentert utseendet hennes.

Ifølge Raad har Gjelsvik mobbet henne i flere år.

– Jeg fikk bare nok, det holder nå, sier hun.

Om Hansen sier hun følgende:

– I 2016 latterligjorde han den nye nesen min. Pierre skrev til ham den gang og ba ham om å ta det litt med ro. Ba ham la meg være i fred, men likevel fortsetter han.

– Denne gangen er det rumpa. Han skriver at den ser ut som desserten i en barnebursdag, som hoppet i Holmenkollen. Forstår han ikke at jeg er veldig usikker på meg selv, og at det er derfor jeg har operert meg så mye? spør hun.

Nå sier Raad hun avbryter ferien i Thailand og reiser hjem.

– Jeg klarer ikke slappe av og kose meg. Jeg vil bare hjem, sier 24-åringen.

Lever av å sjokkere

VG har vært i kontakt med Kristin Gjelsvik, som mener det er stor forskjell på å kritisere og å mobbe.

– Jeg mener bestemt at vi aldri har mobbet Isabel. Det er er selvfølgelig leit at det oppfattes slik, sier Gjelsvik til VG.

Hun mener kritikken mot Raad er berettiget, men at Raad selv tar alt som hets og mobbing.

– Jeg har fortsatt til gode å høre henne gi saklige, nyanserte og reflekterte svar på den konstruktive kritikken hun mottar, sier Gjelsvik.

– Hun lever av å sjokkere og å provosere. Det skremmer meg at hun går rett inn i offerrollen med det samme noen stiller seg kritisk til det hun driver med, sier Gjelsvik videre.

Se Gjelsviks tips til hvordan bli mer glad i seg selv i videoen under: