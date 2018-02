SLANKET SEG: Stressende hverdag og mye småspising førte til at Ramsay gikk opp i vekt. Foto: Helgesen, Kristian

Derfor raste stjernekokken Gordon Ramsay ned i vekt

Gikk ned 22 kilo for å redde ekteskapet.

– Jeg så helt jævlig ut, forteller Ramsay til Daily Mail.

TV-kokken bestemte seg for å kvitte seg med kiloene etter at kona, Tana, ga utrykk for at han hadde blitt for stor.

– Hun var ikke spesiell imponert over meg. Jeg var overvektig, og jeg så på bilder av meg selv og tenkte; «Hvordan kan Tana være sammen med meg?» For hun har bare blitt vakrere, og så går hun til sengs med et fettberg, forteller Ramsay.

Paret har vært gift i 21 år, og har fire barn sammen.

Til Fox News har stjernekokken fortalt at en stressende hverdag, og mye småspising førte til at han gikk opp i vekt.

Videre forteller han at det ikke bare var på grunn av kona, at han bestemte seg for å gå ned i vekt.

Ramsays far døde av hjerteinfarkt, bare 53 år gammel, og Ramsay ønsker ikke å lide samme skjebne.

– Om få år er jeg like gammel, så det var også en påminnelse om å komme i bedre form. Jeg føler på redselen hver dag, og selv om vi ikke kom veldig godt overens, så savner jeg han fortsatt, forteller han.

Stjernen forteller at han sykler, og deltar i triatlon for å gå ned i vekt.