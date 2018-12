MØTTES TIL KAMP: Det var Sølvi Monsen og Lene Sleperud som måtte ut i tvekamp i søndagens «Farmen». Og det var Lene som til slutt gikk seirende ut av tautrekkingskonkurransen. Foto: Alex Iversen, TV 2

Sølvi Monsen ute av «Farmen»: – Kjetil var mildt sagt forbannet på meg

Den hjemsendte «Farmen»-deltageren hadde bare ett mål for øyet, og var derfor våken hele natten før tvekampen. – Jeg var mest forbannet på meg selv, sier storbonden Kjetil.

Høstens «Farmen» går mot slutten, og søndag ble den aller siste tvekampen avholdt på Gjedtjernet gård i Finnskogen. Og for andre gang på fire uker var det Sølvi Monsen (55) som måtte forlate konkurransen.

Sølvi røk nemlig ut i uka 6, men kom seg inn på gården igjen takket være at hun vant sidekonkurransen «Torpet».

Prøvde å påvirke

– Det var helt greit å ryke nå, egentlig, selv om jeg hadde som mål å vinne «Farmen». Alle vil jo vinne, men pussig nok var ikke den hytta og den bilen så viktig mot slutten. Underveis i oppholdet ble jeg heller mer og mer bevisst på å se hvor lenge jeg klarte å bli værende - og at eventyret skulle vare så lenge som mulig. Det ville vært mer surt å ryke ut i finaleuka, sier «Farmen»-deltageren til VG.

Men det var ikke bare tautrekkingstvekampen mellom den 55 år gamle finnmarkingen og Lene Sleperud (29) som fikk oppmerksomhet i søndagens episode. Sølvi bestemte seg nemlig tidlig for å å sabotere ukesoppdraget, og det gikk hun også inn i med alt hun hadde.

– Jeg reiste jo spørsmålet tidlig for de andre jentene, og prøvde å påvirke dem til å være med å sabotere. Det gikk ikke. Derfor bestemte jeg meg for å ta saken i egne hender, forteller hun.

– Jeg sov ingenting

I tillegg til å plassere støv, sand og skitt fra blomsterpotter under sengene, på vinduer og rundt om på gården, bestemte Sølvi seg også for å gjemme tre av seks bukker, som storbonden Kjetil Nørstebø (28) selv hadde snekret og som benyttes som hvile for båter, på steder hun visste at Ketil ikke ville finne dem.

– Jeg sto opp midt på natten for å gjennomføre prosjektet. Jeg sov ingenting natten før tvekampen. De andre jentene fikk heller ikke sove fordi jeg var oppe hele tiden, erkjenner hun og ler.

Til slutt, når det gikk opp for Kjetil hva som hadde skjedd, smalt det skikkelig.

– Han tok livet med ro og ante fred og ingen fare. Cirka 40 minutter før mentor skulle ankomme gården bestemte han seg for å ta en inspeksjonsrunde, og det var da han skjønte hva som hadde skjedd. Han var mildt sagt forbannet på meg, forteller den hjemsendte «Farmen»-deltageren.

– Veldig sint

Hun satt ute sammen med Dineke Polderman og leste i gårdsboka da storbonden kom farende opp mot dem.

– Han kom bort til oss, så på meg og sa «Den boka der trenger ikke du å lese, Sølvi. Gi den til Dineke». Da han så at bukkene var borte kom det «røyk ut av ræva» hans. Kjetil fant ingen av de bukkene. Og han regnet med at han hadde enda en finalekniv i sin hule hånd. Han var veldig sint.

Sølvi Monsen derimot, storkoste seg med situasjonen.

– Det kommer kanskje ikke så klart fram på TV, men jeg var hele tiden klar på at jeg skulle sabotere. Og jeg har aldri hatt det så gøy, det var den beste opplevelsen jeg hadde på «Farmen».

– Som å komme til himmelriket

– Det var kanskje en noe bitter stemning mellom deg og Kjetil da du reiste?

– Nei, absolutt ikke. Han kom bort til meg og sa at «Når en finnmarking bestemmer seg for å sabotere, så får hun det til». Etter tvekampen sa han at skjønner at dette er et spill og at han ville gjort det samme selv. Han reagerte som gutter flest, ved å bli irritert der og da. Det gikk fort over, sier Sølvi, som har gode minner fra sitt første møte med den «virkelige» verden.

– Jeg gikk rett i dusjen etter å ha kommet ut fra gården, og sto der i 20 minutter. Herregud, så herlig det var. Jeg fikk beskjed av produksjonen om at jeg sannsynligvis ikke kom til å få sove så godt den første natta, men det stemte overhodet ikke. Det å legge seg i en nyoppredd og ren seng - det var som å komme til himmelriket. Jeg sov som en stein, forteller hun.

– Det ble bare komisk

Storbonden Kjetil bekrefter at han reagerte kraftig da det gikk opp for ham at ukesoppdraget gikk i vasken på grunn av Sølvis sabotasje.

– Jeg ble frustrert. Jeg trodde kanskje at det ble gjort forsøk på sabotasje, men visste ikke om det ble gjort alvor av. Men jeg hadde fått med meg at Sølvi hadde vært nede i badstua og slikt. Rett før mentor kom til gården gikk jeg ned dit og så at den var full av sand, sier han til VG.

Deretter så han at tre av båtbukkene var borte vekk også. Han skjønte med en gang at det var deltageren fra Finnmark som også sto bak dette.

– Jeg var mest forbannet på meg selv, egentlig. At jeg ikke hadde tenkt på det! Etterpå ble det bare komisk, for da så jeg at det var skittent overalt ellers. Men jeg vil ikke si at jeg var forbannet på Sølvi. Jeg skjønner at hun gjorde det, og ville gjort akkurat det samme selv, mener Kjetil Nørstebø.