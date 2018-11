STJERNER: Carrie Underwood og Brad Paisley under Country Music Awards i Nashville natt til torsdag norsk tid. Foto: Getty Images via AFP

Gravid Carrie Underwood: Venter en gutt

2018-11-15T04:04:49Z

Tradisjon tro lettet countrystjernen på sløret fra scenen.

Publisert: 15.11.18 05:04

Det var i august at 35-åringen fortalte at hun og ektemannen Mike Fisher venter sitt andre barn . Da hun natt til torsdag norsk tid sto på scenen under årets Country Music Awards i Nashville sammen med vennen og kollegaen Brad Paisley, ble barnets kjønn som ventet et tema.

– Husker du sist jeg tilfeldigvis avslørte kjønnet på babyen din? spurte Paisley.

– Hvem kan noen gang glemme #Bradblewit?, svarte Underwood, og siktet med det til emneknaggen som tok av på Twitter etter at de to sto på samme scene i 2014.

Også da var hun gravid, og etter mas fra kollegaen om hun ventet en jente eller gutt, hvisket hun det til slutt i øret hans. Få sekunder senere røpte han nyheten fra scenen.

Denne gangen var det 35-åringen selv som sto for nyheten da hun bekreftet at hun og ektemannen venter gutt nummer to.

Paret fikk sønnen Isaiah i februar 2015. Tidligere i høst fortalte hun åpenhjertig om at hun har hatt tre spontanaborter på ett år .

I slutten av 2017 skadet Underwood seg og måtte sy rundt 50 sting . Da varslet hun at hun kanskje ville få varige mén, men stjernen har etter det sett ut som sitt gamle jeg.