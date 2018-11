KLAR FOR NY DRAMASERIE: Sofia Helin, her fra innspillingen av Ragnarok i 2013. Foto: Nils Bjåland, VG

«Broen»-stjerne skal spille kronprinsesse Märtha

Sofia Helin (46) skal spille kronprinsesse Märtha i NRKs nye dramasatsing «Atlantic Crossing».

Publisert: 17.11.18 11:04

Det er NRK som skriver dette i en pressemelding.

I serien (Atlantic Crossing» følger vi kronprinsessens flukt fra Norge til Det hvite hus. I serien blir Märtha, som spilles av svenske Sofia Helin, en uformell, men sentral maktfigur i Washingtons politiske kulisser, skriver NRK i pressemeldingen.

– Dette er en ufortalt historie om ei dame som har gjort en forskjell i verdenshistorien. En spennende rolle! Så langt har det ikke vært plass til kvinnelig påvirkning i vår fortelling om andre verdenskrig. Nå åpner dette seg, sier Sofia Helin i pressemeldingen.

Kronprinsesse Märtha var Norges kronprinsesse fra 1929 til 1954. Hun forlovet seg med sin fetter, norske kronprins Olav, i all hemmelighet under OL i Amsterdam i 1928. Hun bodde i Washington under andre verdenskrig, og døde i april 1954, etter lengre tids kreftsykdom.

Helin er en prisvinnende TV-, film- og teaterskuespiller. For det norske folket er hun nok mest kjent for sin rolle som Saga Norén, kriminaletterforskeren i «Broen».

Tidligere har hun sagt at hun var nær ved å takke nei til rollen som Norén, fordi hun syntes det var vanskelig å relatere seg til henne. Men til slutt ble hun overbevist.

Nå skal hun altså lære seg norsk og spille kronprinsesse Märtha.

– Jeg lærer meg norsk og har lest alt jeg kommer over av historiebøker fra den andre verdenskrig og den norske og svenske kongefamilien. Jeg forsøker også å lære meg hva som er forskjellen mellom overklassen og de «vanlige hjem», og har blant annet vært på Slottet for å lære meg kongelig bordskikk og etikette, sier den svenske 46-åringen til NRK.

Regissør Alexander Eik er sikker på at Helin er rett person til å spille Märtha:

– Det er en stor rolle Sofia skal bære, og den vil vise nye sider ved henne som skuespiller. Gjennom serien følger vi kronprinsesse Märthas politiske oppvåkning under krigen. Hun var en kvinne som var vant til å gå ett skritt bak, men som brått må stå på egne ben da hun og barna flyktet til USA, mens kronprins Olav oppholdt seg i London under krigen, sier regissøren og serieskaperen i pressemeldingen.

Han har jobbet i syv år med manusforfatter Linda May Kallestein med å utvikle manus til serien. De har også funnet upublisert materiale i både Norge og USA, blant annet hennes arbeid med å støtte Norge under andre verdenskrig.

Serien, som kommer til å gå over åtte episoder, produseres av Cinenord for NRK og går i opptak i desember. Det blir lansert tidligst i 2021.