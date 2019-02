TV-KLARE: Alex Rosén og Johanna Grønneberg Mesa er utfordrerne i årets «Farmen kjendis». Foto: Alex Iversen, TV 2

Alex Rosén og Johanna Grønneberg Mesa klare for «Farmen kjendis»

To nye deltagere ankommer gården som utfordrere. – Som å komme til en fest du ikke er invitert til, sier Johanna Grønneberg Mesa.

Publisert: 09.02.19 06:02







Den tredje utgaven av «Farmen kjendis» er bare inne i sin tredje uke, men allerede nå vil deltagerne på Li gård på Tangen i Hedmark stifte bekjentskap med to nye mennesker. Mandag ankommer nemlig utfordrerne gården, og denne gang er det Alex Rosén (50) og Johanna Grønneberg Mesa (39) som skal kjempe om å bli et fullverdig medlem av «Farmen kjendis».

les også Mannen som hjalp «Farmen kjendis»-deltagerne med regelbrudd: – Produsenten kjeftet og var veldig irritert

– Jeg vet ikke om det er gøy, jeg. Jeg gruer meg veldig. Før jeg gikk inn tenkte jeg at jeg sikkert skulle klare det bra og bli flink til gårdsdrift og så videre, men det ble ikke sånn. Jeg var ikke flink! Men det var veldig gøy, noe av morsomste jeg har gjort i livet mitt, sier Johanna Grønneberg Mesa til VG.

Sett denne? Morten Hegseth og Vegard Harm diskuterer ukens snakkiser innen kjendis- og underholdningsverdenen – også «Farmen kjendis»:

Hun legger ikke skjul på at det ikke bare var lett for utfordrerne å entre TV-innspillingen, noe som innebærer at de måtte prøve å ta del i en allerede sammensveiset gruppe.

– Det er litt som å komme til en fest du ikke er invitert til, der de som er på festen ikke vil at du skal komme. Det var dritkjipt. Men heldigvis kjenner jeg både Svein Østvik (57) og Kathrine Sørland (38), som jeg visste var der. Og så visste jeg jo hvem Ole Klemetsen (47) var.

– Jeg var spent på Mina Hadjian (43), vi har jo et elsk/hat-forhold – og er ofte ute med kjeften begge to. Men jeg likte henne veldig godt, forteller 39-åringen, som visste om deltagerne som allerede var der siden navnene var sluppet før hun reiste inn på gården.

Foto: Espen Solli

«Farmen kjendis»-utfordreren var lenge usikker på om hun skulle takke ja eller nei til deltagelsen i TV 2 -programmet.

– Det var vanskelig for meg å si ja. Jeg er en person som virker ok med å være ute av komfortsonen, men det er jeg absolutt ikke. Her blir man fratatt alt i livet, og er virkelig ute av komfortsonen. Jeg var grønn, helt blåst, og før jeg dro inn trodde jeg jo at vi skulle få den kjendisoppvartningen. Jeg tok ikke med meg fuktighetskrem, fordi jeg trodde vi skulle få det av produksjonen. Men nei, jeg måtte ta til takke med en såkalt «kupuppekrem». Jeg ante ingenting, sier hun og ler.

les også Manager for tre «Farmen kjendis»-deltagere finansierte regelbrudd: – Jeg gjorde det uten å tenke meg om

I løpet av neste uke blir det klart om det er Johanna Grønneberg Mesa eller Alex Rosén som får bli værende på gården. Det er det «Farmen»-kjendis-deltagerne selv som bestemmer, gjennom en avstemming.

Det har fredag ikke lyktes VG å komme i kontakt med Alex Rosén.