Alexandra Joner viser fram kjæresten i ny musikkvideo

Publisert: 09.07.18 16:52

RAMPELYS 2018-07-09T14:52:22Z

Alexander Joner lurte finanskjæresten til å gjøre rampelysdebut i hennes nye musikkvideo.

Popartisten Alexandra Joner (28) er for tiden aktuell med låten «Chico» som har musikkvideopremiere i dag.

Den kan du se eksklusivt i VG i toppen av saken!

I forbindelse med utgivelsen har hun klart å lure med kjæresten, Runar Vatne (43) , som tidligere ikke har vært aktiv i rampelyset.

– Det begynte som en spøk der hun tullet med at hun ville ha meg med, forteller Vatne til VG.

I musikkvideoen ser man et kjærestepar som rømmer fra et ran, der Vatne har fått rollen som «hunken». Det var ingen enkel oppgave å få kjæresten med, så Joner måtte ty til harde midler.

– Det utløsende var nok at hun plutselig kom med at; enten skulle hun kline med en «hunk» i videoen, eller så kunne jeg stille opp. Da hadde jeg egentlig ikke noe valg, forteller han.

Popartisten fikk det som hun ville til slutt.

– Inni hodet mitt tenkte jeg at hvis noen andre skulle bli med i musikkvideoen, så skulle vi ikke kline akkurat, forteller Joner.

Men finanskjæresten har lært seg å ikke bli lurt av kjæresten flere ganger.

– Hun klarer nok ikke å lure meg engang til. Jeg har allerede fått «musikkvideo-hunk» på CV-en, så jeg trenger ikke flere, sier Vatne.

Har du angret på at du takket ja til å bli med?

– Ikke før jeg skjønte det ble en VG-artikkel.

– Folk hadde trodd jeg hadde klikket

Før utgivelsen av musikkvideoen var det ingen venner eller familiemedlemmer som visste om Vatnes musikkvideodebut.

– Jeg skulket én dag på jobben og kunne ikke akkurat si jeg var på musikkvideo-opptak. Folk hadde trodd jeg hadde klikket, sier Vatne.

Alexandra Joner har tidligere danset seg gjennom «Dansefeber», men også for store artister som Justin Bieber og Mira Craig - men det var ikke nok.

Joner ønsket noe mer enn å stå bak søkelyset, så hun startet karrièren som popartist.

Kontrastene er store i livet til Joner. Én dag kan hun holde konsert foran et stort publikum, mens en annen dag må hun holde styr på familielivet hjemme.

– Tidligere handlet alt om meg. Nå er det slik at jeg må lage middag hver dag, for hvis ikke jeg gjør det - så spiser mannen bare Grandiosa hver dag, sier hun lattermildt.

Tequilashots med Rihanna

Den norske popartisten legger ikke skjul på at Rihanna er hennes største forbilde. Joner er heldig nok til å ha flere minner med den verdenskjente superstjernen, men det er spesielt ett minne som skiller seg ut.

– Meg og kjæresten var i Los Angeles og spiste middag. Jeg hadde akkurat kjøpt en bomberjakke med paljetter på. Ved siden av oss er det et langbord med masse kjendiser, forteller hun.

Joner oppdager raskt at det ikke er hvilken som helst kjendis som satt der.

– Jeg så bort på bordet og ble helt stresset - for der satt Rihanna.

Det som skulle bli en date med kjæresten, forvandlet seg raskt til jakten på Rihannas oppmerksomhet.

Joner bestemmer seg for å gå på do i håp om å bli lagt merke til med den spesielle jakken.

– Plutselig sier Rihanna til meg at jeg har en veldig kul jakke. Inni meg så skrek jeg, men jeg svarte takk. Derfra ble jeg invitert med på bordet deres for å ta en tequilashot.

Men drømmen om å bli kjent med Rihanna varte ikke stort lenge.

– Jeg fikk nesten hjerteinfarkt, så jeg kunne ikke bli der mer.

– Har planlagt hele bryllupet

Hvis Joner skal beskrive seg selv og kjæresten må det være yin og yang, men hun er ikke i tvil om at hun har funnet drømmemannen. Om et par år ser hun for seg å få barn med samboeren.

– Da jeg møtte Runar, sa jeg at barn ikke var min greie. Men så begynner man å bli voksen - noe jeg aldri skulle bli, sier hun.

Bryllup er ikke en prioritert sak, men det hindrer ikke popartisten fra å drive med planlegging.

– Jeg er veldig hypp på å gifte meg! Jeg har planlagt hele bryllupet og utdrikningslaget mitt. Jeg-er-klar! Men det vet han allerede, sier Joner.

Finanskjæresten stresser ikke med tiden.

– Bryllup er kjempegøy og verdens fineste opplevelse. Hun ønsker å gifte seg før hun blir 40 år, så vi har ganske god tid, sier han.