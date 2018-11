MISTET DATTEREN: Ruthie Ann Miles med den nå avdøde datteren Abigail, her i februar 2017. Foto: GETTY IMAGES

Broadwaystjernens datter (4) og ufødte barn drept - tiltalt sjåfør funnet død

Kvinnen som skal ha kjørt på barna tok livet sitt med en overdose piller, ifølge politiet i New York.

Publisert: 09.11.18 00:48

Den prisbelønnede Broadway-skuespilleren Ruthie Ann Miles (35), også kjent fra TV-serien «The Americans», opplevde alle foreldres verste mareritt – to ganger.

På spasertur i Brooklyn med venninnen Lauren Lew og deres respektive barn ble de påkjørt av en bil som kom i stor fart mens følget var på vei over et fotgjengerfelt.

Miles’ datter Abigail (4) og Lews sønn Joshua (1) mistet begge livet.

– Ufattelig sorg

Skuespilleren var syv måneder på vei da de ble påkjørt. Kort tid etter meldte Miles, selv hardt skadd, at det stod bra til med barnet i magen.

To måneder senere ble det imidlertid meldt at den ufødte datteren døde 11. mai. Familiens advokat uttalte at Miles og hennes ektemann Jonathan Blumenstein var i «nærmest ufattelig sorg».

Ulykkesbilen skal ha blitt ført av Dorothy Bruns (44). En rekke amerikanske medier, blant andre People , melder nå at hun er funnet død i sitt hjem på Staten Island.

OK! skriver at piller og et brev ifølge politiet er funnet i Bruns’ leilighet, og det antas at hun har tatt livet sitt.

Hun ble i mai tiltalt for uaktsomt drap, med en strafferamme på 15 år.

Bruns hadde tidligere fått bøter for å ha kjørt på rødt lys. Hun skal også ha kjørt på rødt lys rett før ulykken.

Etter sammenstøtet fortsatte den fatale kjøreturen nedover gaten, med barnevognen – hvor ett år gamle Joshua lå – på slep etter bilen.

Leger advarte

Ifølge Sky News hevdet aktoratet at Bruns hadde fått beskjed av lege om å la bilen stå, på grunn av hennes helseproblemer.

Til sitt forsvar skal Bruns ha hevdet å ha fått et illebefinnende like før tragedien i mars inntraff.

Ruthie Ann Miles gjorde comeback på scenen i august i Londons West End, i en oppsetning av «The King And I».

Den samme rollen ga henne i 2015 en seier i den amerikanske teaterprisutdelingen Tony Awards, for Broadway-versjonen av samme stykke.

Etter premieren skrev Miles’ medskuespiller Kelli O’Hara på Twitter :

«Hun synger som en engel og eier scenen med en himmelsk styrke. En inspirasjon for oss alle.»