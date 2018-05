STILTE VILLIG OPP: Silje Nordnes, Ronny Brede Aase og Markus Neby sto i morgentimene streikevakt utenfor Radioresepsjonen på Marienlyst. Foto: Bjørn Ekker

P3morgen sendte live fra streikevakt: Skummelt, trist og veldig rart

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 17.05.18 12:24

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-05-17T10:24:01Z

Ronny Brede Aase, Silje Nordnes og Markus Neby overrasket med «streikesending» på nasjonaldagen.

Tidligere denne uka gikk over 1700 NRK -journalister ut i streik etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Norsk Journalistlag (NJ) og NRK.

Streiken har naturligvis ført til store endringer for kanalen både hva gjelder radio, TV og Internett. Også for Noman Mubashir, som egentlig skulle vært en del av NRKs 17. mai–sending. Han bruker nemlig heller to timer av dagen på å dele ut kjærlighet på pinne på Slottsplassen i Oslo.

Trioen Ronny Brede Aase, Silje Nordnes og Markus Neby i P3morgen skulle opprinnelig - hvis det ikke hadde vært streik - hatt sending på nasjonaldagen. Istedet sto de streikevakt utenfor Radioresepsjonen i NRK på Marienlyst.

Men det ble en streikevakt litt utenom det vanlige.

LES OGSÅ: Fredrik Solvang: – Jeg tenkte bare «WTF»

– Leit å gå glipp av champagnen

– Vi er jo egentlig bare på streikevakt. Men så tenkte vi at det jo alltid er fint å gjøre noe mer ut av det, sier Ronny Brede Aase til VG.

Det ble nemlig sending likevel. Uten manus, og på en helt annen plattform. P3morgens 17. mai-sending ble nemlig spilt inn utenfor inngangen til Radioresepsjonen og ble streamet live på NRKJs Facebooksider.

– 17. maisendingen vår er vel den eneste sendingen i året der vi popper en champagne mot slutten av sendingen. Og det er det jo leit å gå glipp av, medgir Markus Neby.

– Når vi først står streikevakt på nasjonaldagen, kan vi jo ha det litt moro og. Det er ikke akkurat en overflod av mennesker som skal inn og ut av bygget her i dag heller. Hittil har det vært én person som har gått inn og én person som har hatt nattevakt som har gått ut. Og så har vaktmesteren vært her og hengt opp flagg, forteller Ronny.

– Er det med en viss bismak dere står her og sender live på Facebook?

– Ja, selvfølgelig er det litt rart. Rart at vi ikke får gjort det vi hadde tenkt til å gjøre. Det er litt trist, egentlig. Men nå er jo situasjonen sånn den er, og da stiller vi oss bak det vår fagforening har kjørt igang. Og så prøver vi å gjøre det beste ut av det, mener Silje, som får full støtte av Ronny.

– Ja, det er trist å være i streik, men det er jo på en måte også viktig. Og at vi kan tøyse og fjase litt i det alvorlige er bare fint.

– Ikke overrasket

NRK-streiken, som kort fortalt handler om høyere lønn, større muligheter for kompetanseutvikling og bedre forhold for midlertidig ansatte, har fått massiv oppmerksomhet i norsk presse de siste dagene. Det kommer ikke som en stor overraskelse for trioen i P3morgen.

– Nei, jeg er ikke overrasket. Det er jo 1.700 NRK-journalister som er i streik. Vi som jobber her leverer såpass mye innhold at man merker det godt når man er i streik. Og så er det jo sånn med en streik, at man ikke ønsker at det skal forbigå i stillhet heller, sier Ronny.

– Men det er jo skummelt og rart. Jeg har aldri vært i streik før, jeg, og må innrømme at jeg var litt spent. Men vi har fått massevis av positive tilbakemeldinger fra folk. Og det kjenner jeg at varmer skikkelig, tilføyer Silje.

Gikk hardt ut mot NRK

Onsdag offentliggjorde NRK at Haddy N’Jie og Dennis Vareide, som ikke er fagforeningsorganiserte, likevel skal lede det norske folk gjennom 17. mai-sendingen på TV. Det fikk blant andre NRK-profil Fredrik Solvang til å reagere.

– Hensikten med streiken er å ramme NRKs sendinger, punktum. At NRK benytter seg av ikke-organisert arbeidskraft til en så symboltung sending som 17. mai, er bare å registrere. Jeg får ikke gjort noe med dette, men jeg må innrømme at det provoserer meg, uttalte han til VG onsdag.

– Jeg fikk med meg at Fredrik Solvang var ganske ganske kritisk, ja. Når veldig mange av dem som jobber med 17. mai-sendingen er ute i streik, blir man jo litt overrasket over at man klarer å dra det i havn likevel. Men vår sending går ikke da, for her er samtlige ute i streik, sier Ronny lattermildt.

Under dressjakka hadde han torsdag morgen byttet ut finskjorta med streike-t-skjorta.

– Nå skal jeg på en deilig 17. mai-lunsj hjemme hos familien til kjæresten min. På privaten i dag skal jeg kaste streikeskjorta og heller gå i dress med vanlig skjorte uten noe ekstra «mik-mak». Og så kommer jeg til å ikle meg streikeskjorta når jeg er ønsket på streikevakt neste gang. Og det gjør jeg med glede, sier Ronny Brede Aase til VG.