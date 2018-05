SETT AV 1,6 MILL: Seertallene gikk i været da Rybak entret Eurovision-scenen. Men nordmannen måtte til slutt ta til takke med en noe skuffende 15. plass. Foto: PEDRO NUNES / X03954

Nesten 1,4 millioner så Israel vinne Eurovision Song Contest

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 14.05.18 11:54 Oppdatert: 14.05.18 12:31

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-05-14T09:54:11Z

1,37 millioner benket seg foran TV’en for å se ESC-finalen i Lisboa.

Det var Netta Barzilai som gikk helt til topps i lørdagens store «happening», Eurovision Song Contest, som denne gang fant sted i portugisiske Lisboa. Og mens Israel dermed kunne juble høyest, måtte Norge og Alexander Rybak ta til takke med en noe skuffende 15. plass.

Det var det i snitt 1,37 millioner mennesker som fikk med seg på NRK. Det ga en markedsandel på hele 84,1 prosent. Den første del delen ble sett av 1.401.000 og siste del av 1.329.000.

Hos hovedkonkurrenten TV 2 måtte lørdagens finale av «Århundrets stemme», der Øivind «Elg» Elgenes til slutt vant, ta til takke med 183.000 seere og en andel på 18,9 prosent. Verdt å merke seg er at «Århundrets stemme» startet klokka 19.30 - og dermed halvannen time - før den første delen av ESC.

LES OGSÅ: Alexander Rybak: - Lov å være skuffet

Tall innhentet fra NRK analyse viser også at over to millioner mennesker var innom sendingen i løpet av kvelden. Og da Rybak gikk på scenen peaket seertallene - til nesten 1,6 millioner seere.

Dermed var seertallene for Eurovision Song Contest ørlite høyere enn i fjor. Den gang samlet 1,35 millioner seere seg foran TV-ruta. Forrige gang man så like høye tall for ESC-finalen var i 2015, da 1,68 millioner seere benket seg foran TV’en.

– Årets Eurovision-finale har levert solide tall i år, og holder seg stabilt fra fjorårets finale. Over to millioner nordmenn var innom sendingen i løpet av kvelden, noe som viser at de store eventene fortsatt samler folket foran TV-skjermen, sier Maren Eline Fossan i NRK analyse til VG.