FOLKEKJÆR: Minken Fosheim gikk bort natt til torsdag. Her avbildet i 2006.

Kolleger sørger over Minken Fosheim: – Stort sjokk

Publisert: 07.06.18 08:47 Oppdatert: 07.06.18 10:03

RAMPELYS 2018-06-07T06:47:16Z

Minken Fosheims skuespillervenner og kolleger tar imot dødsbudskapet med stor sorg.

Skuespiller og forfatter Minken Fosheim døde av kreft natt til torsdag . Hun ble 62 år.

Nils Vogt (70), kollega blant annet i «Karl og Co», fikk først nylig vite at Fosheim var alvorlig syk.

– Det kom som et like stort sjokk som meldingen om dødsfallet, sier han til VG.

– En veldig trist beskjed å få – dette er jo altfor tidlig, sier Vogt, som mener at det er noe paradoksalt ved at hun nå er borte.

– Det var så mye liv i henne. Hun var veldig livsglad og utadvendt, og man ble alltid i godt humør når man møtt Minken. Ellers må jeg si at hun var et veldig kultivert og kunnskapsrikt menneske, med stor intergritet. Hun gikk sine egne veier og skapte dette barneteateret sitt. Minken var så glad i barn, minnes han.

– Så det er så meningsløst, dette. Mine tanker går til henens kjære André og deres to sønner, sier Vogt.

– Ubarmhjertig kreft

Anne Marie Ottersen (73) har jobbet med Fosheim, blant annet i filmen «Kvinnen og den svarte fuglen» i 1982. Hun visste at Fosheim var syk.

– Dette er så forferdelig trist – det synes jo alle. Hun var ikke så gammel heller og burde hatt mange gode år foran seg. Men kreften slår ubarmhjertig til. Broren hennes Lage døde jo også av kreft for få år siden. I miljøet vårt merker vi nå at det er flere som blir rammet av det ene og det andre. Noe har med alder å gjøre selvsagt, men det er veldig vondt. Rett og slett, sier Ottersen til VG.

– En fri fugl

I tillegg til at de var kolleger, hadde de mange felles venner. Ottersen forteller at hun har vært på ferier og i selskaper med Fosheim opp gjennom årene.

– Minken var et menneske som jeg tror de aller fleste likte veldig godt. Hun var sjenerøs, utadvendt og blid – og veldig dyktig.

Ottersen mener at Fosheim tok en uventet karrierevei.

– Jeg var fast ansatt på Nationaltheatret, og hun kunne nok også være fast ansatt ved et teater hvis hun hadde villet. Men Minken ville reise, gjerne sammen med sin kjære og deres to sønner. Og så laget hun dette barneteateret som har gledet så mange. Minken var en fri fugl – litt annerledes, men hun klarte seg utmerket med det. Hun var et overskuddsmenneske.

Knut Lystad (72) visste ikke at Fosheim var syk og blir svært overrasket når VG ringer.

– Det var veldig trist å høre. Jeg spilte sammen med Minken, ikke bare i «Karl & Co», men også i mange revyer før det. Hun var alltid full av liv og fart, så dette er utrolig leit. Jeg har ikke snakket med Minken på en god stund, men jeg var veldig glad i henne, sier Lystad til VG.

– Altfor tidlig

Øystein Bache (57) jobbet med Minken Fosheim i satireprogrammet «Egentlig» på NRK på 90-tallet.

– Minken var en sprudlende og fantastisk flott dame. Vi hadde mye fint sammen, forteller han om tiden som TV-kolleger.

– Jeg har ikke jobbet med henne siden, men har fulgt en del av de satsingene hun har hatt, ikke minst på barn. Det har vært så flott. Dette er en veldig trist nyhet å få. Altfor ungt, altfor tidlig, sier han om Fosheims bortgang.

– Hun var god og snill tvers gjennom

Den norske regissøren og manusforfatteren Tore Ryen møtte Minken Fosheim under sitt arbeid med den folkekjære komiserien «Karl & Co», som gikk på TV 2 mellom 1998 og 2001.

Fosheim spilte rollen som karakteren Vigdis Reverud, søsteren til hovedpersonen Karl Reverud, spilt av Nils Vogt. Ryen la merke til at Fosheim var en populær karakter i serien, forteller han.

– Jeg har alltid vært svært glad i Minken, det var vi alle, sier Ryen til VG.

71-åringen sier han kjente til at Fosheim hadde vært en syk en stund, men at han mottok beskjeden om dødsfallet torsdag morgen med sorg.

– Det var liksom aldri noe slums og sludder med Minken. Hun gjorde alt som hun skulle, og var veldig inspirerende:

– Hun var helt fabelaktig å arbeide med, og et elsket menneske privat. Hun var rett og slett et menneske som er det er svært få forunt å kunne karakterisere som god tvers gjennom, sier han.

Eldar Vågan (57) spilte mot Fosheim i «Karl og co».

– Vi var jo kjærester i den serien, mimrer han.

Vågan visste ikke at hun var syk.

– Jeg var en god venn av broren hennes, Lage Fosheim (død i 2013 ). Minken kjente jeg ikke like godt, men vi var en periode naboer i Oslo. Hun var lik Lage på mange måter, veldig engasjert . Hun var profesjonell og gikk alltid opp i rollene. Dette var rett og slett veldig ugreit å høre, sier han til VG.