OPPGITT: Finn Bjelke liker slett ikke å høre sin egen stemme på radio mens han streiker.

NRK-profiler på lufta mot sin egen vilje: - Umoralsk og umusikalsk

Publisert: 19.05.18 07:12

Finn Bjelke fra Herreavdelingen og Ronny Brede Aase fra P3 morgen er å høre på radio, mens de selv er streikevakter utenfor NRK-huset. Det liker de svært dårlig.

Bjelke og makker Yan Friis hadde spilt inn «Herreavdelingens platesjappe» 10. mai, før NRK-streiken var et faktum tirsdag formiddag. Det var et program tydelig rettet inn mot 17. mai, og skulle opprinnelig sendes på nasjonaldagen.

Bjelke sier han ba om at programmet ikke bør sendes i og med at han er i streik, men at det ble ignorert.

Programmet gikk på luften, og for lytterne hørtes det ut som Bjelke og Friis satt i studioet og hadde sending mens streiken pågikk.

– Jeg synes det er umoralsk og umusikalsk av ledelsen å sende programmet. Det er spisset mot 17. mai, hvor vi gratulerer lytterne med dagen, og har «hva skjedde 17. mai»-spalte blant annet. De som bare skrur på radioen, må tro at vi sender live, sier Bjelke.

Han sier han fikk et «teflon-svar» på oppfordringen om å ikke sende programmet, et standardsvar om at NRK har juridisk rett til å bruke materialet sitt slik de ønsker. Bjelke fikk beskjeden om at programmet skulle gå som planlagt 15.15 i går, 17. mai, bare noen timer før det skulle sendes.

– Det kan godt være de er i sin rett, jeg kan ikke nok om juss. Men, jeg synes det litt barnslig sagt rett og slett var dårlig gjort! Dette er folk jeg skal jobbe med når streiken er over. Jeg tror ikke NRK får noen flere lyttere av å oppføre seg sånn, sier Bjelke.

Han sier han til og med har fått kjeft av egne lyttere som hørte programmet og beskyldte ham for å være streikebryter.

– Det fortjener jeg virkelig ikke. Jeg stiller meg 100 prosent bak kravene i denne streiken. Nei, her får NRK «nuggen» i orden og oppførsel, spesielt oppførsel.

Også P3 Morgens Ronny Brede Aase har opplevd at stoff han har produsert før streiken har blitt brukt mens den har pågått. Det synes han ikke noe om.

– Jeg følger jeg har mistet kontroll over min egen stemme og hvordan den brukes. Jeg synes det er ekkelt at jeg er på radio, slik at det høres ut som jeg ikke er en del av streiken, sier han til VG.

Han har selv stått streikevakt og understreker at både han, Silje Nordnes og Markus Neby i P3 Morgen støtter opp om streiken hundre prosent.

– Kanskje jeg overreagerer, men jeg våkner til meldinger om at jeg er streikebryter. Det synes jeg er ubehagelig. Vi har sagt i fra til ledelsen om at vi ikke ønsker at det produseres «best of»-sendinger fra P3 Morgen slik at det fremstår som om vi er på jobb, sier han.

Mediedirektør Marius Lillelien melder at at grunnen til at NRK sender, er at man skylder å gi publikum et best mulig tilbud også når medlemmene er NRKs journalistlag er i streik.

– Dette er stoff som ble produsert ført streiken startet, og det er derfor helt åpenbart innenfor spillereglene i en konflikt at programmene blir sendt. Det er fullt mulig å forstå at programlederne i streik ikke ønsker dette, men vi må hele tiden vurdere hva som er det beste tilbudet til lytterne, skriver han i en SMS til VG.

– Tror du dette påvirker klimaet mellom partene i streiken nå?

– Vi kommenterer ikke klimaet mellom partene. Vår jobb er å ta best mulig vare på publikum - og NRK er klare til å gjenoppta forhandlingene når som helst, skriver Lillelien.