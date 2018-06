SIST SETT OFFENTLIG: David og Victoria Beckham har de siste årene holdt en mye lavere offentlig profil. Paret ble sist sett i forbindelse med bryllupet til Meghan og prins Harry. Foto: Ian West / TT NYHETSBYRÅN

Avviser skilsmisse-rykter

Publisert: 08.06.18 21:52 Oppdatert: 08.06.18 22:36

Til tross for rykteflom i sosiale medier: David og Victoria Beckham skal ikke skilles.

– Bare tull. Dette er falske rykter som har fått næring i sosiale medier. De skal ikke skilles, sier en representant for ekteparet Beckham til amerikanske People .

Overfor andre medier har representanten for ekteparet Beckham, karakterisert ryktene som «latterlige og pinlige» .

Tidlig fredag morgen tok skilsmisse ryktene i følge People fullstendig av - og etterhvert som de økte i intensitet, postet Victoria et bilde av seg selv og deres lille datter på instagram. Her skriver hun blant annet med adresse til ektemannen «vi elsker deg og savner deg».

Den berømte familien er flinke til å glede hverandre i sosiale medier. Også tidligere har de delt hjertevarme hilsener til hverandre foran hele verden, som da de feiret 17 års ekteskap i fjor . Victoria og David Beckham giftet seg i 1999. De tre sønnene fikk lillesøsteren Harper i 2011.

Victoria og David ble sist sett offentlig sammen i bryllupet til prins Harry og Meghan. Familien lever litt mer tilbaketrukket nå enn tidligere, da Beckham var aktiv på fotballbanen og kona var i vinden som popstjerne, motedesigner og jetsetter. I mange år var de ukentlig spaltestoff, men nå er det sjeldnere mellom hver gang de figurerer i rampelyset.

I stedet har familien brukt av sin tid på forretningene sine. For familien Beckham er virkelig big business. For et år siden ble det for eksempel kjent at Victoria Beckham har registrert den seks år gamle datteren Harpers navn som et beskyttet varemerke. Hun er slett ikke den eneste i familien som har fått navnet sitt varemerkebeskyttet.

Pappa og fotballstjerne David Beckham sørget for å registrere sitt navn allerede i 2000, mamma Victoria fulgte etter i 2002. Navnene til de tre eldre brødrene hennes Cruz (12), Romeo (14) og Brooklyn (18) ble også registrert og dermed beskyttet samtidig som Harper.