TILBAKE I LUFTA: Tom Cruise er i gang med innspillingen av «Top Gun: Maverick». Her et bilde fra den opprinnelige filmen, som ble utgitt i 1986.

Tom Cruise i gang med innspillingen av «Top Gun 2»

Publisert: 03.06.18 12:41

Hvem som blir «wingman» og hvor mange av de gamle skuespillerne som dukker opp, er usikkert, men Tom Cruise er tilbake i cockpiten for å spille inn oppfølgeren til filmen som gjorde ham til en superstjerne.

Filmen «Top Gun» ble en superhit da den kom ut i 1986, og Tom Cruise befestet med rollen som «Maverick» sin posisjon som superstjerne.

Nå er Cruise tilbake i cockpiten, melder det amerikanske nettstedet TMZ .

Superstjernen la selv ut et bilde på egen Instagram-profil torsdag. På bildet ser du superstjernen i flygeruniform, og i teksten står det «FEEL THE NEED».

«I feel the need, need for speed» , er en klassisk replikk fra «Top Gun»- filmen.

Tom Cruise ble observert på motorsykkel på settet onsdag ettermiddag. Innspillingen av oppfølgerfilmen finner sted på en militær flybase i San Diego, og handlingen skal også denne gangen dreie seg rundt livet på en militær flyskole.

«Top Gun» er en av 80-tallets største filmer, og rollen som «Maverick» gjorde Tom Cruise til en superstjerne. Med seg i filmen hadde Cruise Val Kilmer, Anthony Edwards og Kelly McGillis.

Det er usikkert om noen av skuespillerne fra den gamle filmen vil dukke opp i oppfølgeren.