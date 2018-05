Amerikansk TV-team dekket uvær – drept av fallende tre

Publisert: 29.05.18 12:13

RAMPELYS 2018-05-29T10:13:39Z

Nyhetsankeret og fotografen hans omkom da treet falt over bilen de satt i nær grensen mellom North Carolina og South Carolina.

Reporter Mike McCormick og fotograf Aaron Smeltzer jobbet for den NBC-eide TV-kanalen WYFF 4 i Greenville, South Carolina. De var ute på oppdrag for å dekke det voldsomme uværet da et stort tre ga etter for stormen, ble rykket opp med roten og landet over bilen de satt i.

Brannsjefen i området, Geoffrey tennant, sier til USA Today at han like før ulykken ble varslet, var blitt intervjuet av McCormick på telefon.

– Han hadde nettopp bedt oss om å være forsiktige og holde oss trygge, mens jeg sa det samme til ham. Ti minutter senere fikk jeg oppringningen, og så gjaldt det dem, forteller brannsjefen.

Begge to døde momentant.

McCormick hadde jobbet for TV-kanalen siden 2007, mens Smeltzer var nyansatt. Sistnevnte hadde imidlertid lang fartstid i bransjen.

– Alle vi andre i WYFF 4 er i sorg. Vi ber om at dere ber for familiene til Mike og Aaron, sier nyhetsdirektør i kanalen, Bruce Barkley i en pressemelding, der han også skryter av de to omkome kollegenes talent.

Den tropiske tormen, som har traff land mandag og har fått navnet Alberto, er forventet fortsatt å herje utover i uken.

Den tragiske ulykken skjedde på ettermiddagen lokal tid.