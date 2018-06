STOLTE: Madeleine og Chris O’Neill med dåpsbarnet Adrienne i fanget. Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svenske prinsesse Adrienne døpes nå

Prinsesse Madeleine (35) og Chris O’Neills (43) yngste datter feires nå i Drottningholms slottskirke – på foreldrene bryllupsdag.

Mamma Madeleine bar dåpsbarnet inn i kirken, mens pappa Chris O’Neill bar sønnen Nicolas (2). Han leide også på datteren, Leonore (4), som selv bar et lite kosedyr i armene. Seremonien startet kl. 12.

Chris, som på akkurat denne datoen i 2013 giftet seg med prinsesse Madeleine , leste innledningsvis en takkebønn for datteren. Heretter blir 8. juni enda en grunn til å feire for de svenske kongelige.

Alle de øvrige små prinsene og prinsessene, bortsett fra Prinsesse Estelle (6), er til stede for å se sin nyfødte kusine bli døpt. Estelle er blitt syk og er forhindret, skriver Expressen .

PÅ SVT1s direktesending kunne man se at de små holdt seg ganske rolig, men at noen små knyst hørtes nå og da. Senere under seremonien ble alle de små ønsket frem til dåpefonten for å hjelpe til med å helle vann i den. Da var det noen av de aller yngste som ble nervøse og tok til tårene.

Dåpsbarnet selv vekslet mellom å sove og gråte.

Mange fra den svenske regjeringen er blant gjestene, deriblant statsminister Stefan Löfven (60) og hans kone. Et stort antall venner av prinsesseparet er på plass. Også prinsesse Birgitta (81), søster til kong Carl Gustaf (72) og dåpsbarnets grandtante, har tatt turen fra hjemstedet på Mallorca. Det er mange år siden hun deltok på en barnedåp i Sverige .

Deler av dåpen foregikk på engelsk, så Chris’ familie også kunne forstå det som ble sagt.

Også kongens øvrige tre søstre er på plass, prinsesse Margaretha (83), prinsesse Désirée (80) og prinsesse Christina (74).

Ingen fra den norske eller danske kongefamilien er til stede.

Adrienne har hele seks faddere, utvalgt fra Madeleines og Chris’ slekt og vennekrets. Blant dem er Chris’ niese Anouska d’Abo og smykkedesigner Coralie Charriol Paul. Alle fadderne gikk frem for å lese tekster for den lille prinsessen.

Errkebiskop Antje Jackelén forretter, assistert av overhoffpredikant biskop Johan Dalman og ordinær hoffpredikant Michael Bjerkhagen.

Etter dåpen er det mottagelse og lunsj for gjestene

Dåpsbarnet har det fulle navnet Adrienne Josephine Alice Bernadotte, men lyder til daglig bare det første. Adrienne er ikke noe vanlig navn i Sverige. Kun 292 kvinner bærer det. Navnet skal bety «den vakre» og «englelike».

Madeleine og Chris giftet seg for snart fem år siden, og i 2014 fikk de sitt første barn , datteren Leonore . Hun ble født i New York, der paret har hatt base. Sønnen Nicolas ble født i juni året etter .

Det nye tilskuddet til den svenske kongefamilien er nummer ti, og den foreløpig siste i arverekken.

Etter noen år i USA valgte den lille familien å flytte hjem til Sverige . O'Neill har imidlertid byttet base, og er nå registrert i Storbritannia .

Det svenske kongeparet, dronning Silvia (74) og kong Carl Gustaf, har fått syv barnebarn på løpende bånd de siste årene.

Kongeparets eldste datter, kronprinsesse Victoria (40), har barna Estelle (6) og Oscar (2) , sammen med prins Daniel (44). Kronprinsessens bror, prins Carl Philip (39), som fikk sin Sofia (33) i 2015, har siden giftermålet også rukket å få to barn , Alexander (1) og Gabriel på et halvt år.

