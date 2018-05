«FARMEN»-KLARE: Bak fra venstre: Ronald Pulk, Christer Rødseth, Erik Anders Sæter, Trude Mostue, Tiril Sjåstad Christiansen, Runar Søgaard, Martine Lunde, Ole Klemetsen og Mina Hadjian. Foran fra venstre: Svein Østvik, Kathrine Sørland og Donna Ionna. Foto: Fredrik Hagen

«Farmen kjendis»-klare Ole «Lukkøye»: – Jeg er her for å slanke meg

Publisert: 26.05.18 06:08

Tidligere proffbokser Ole Klemetsen takket nei i fjor, men nå er han klar for å forbrenne så mange kalorier han klarer. Her er deltagerne i neste års «Farmen kjendis».

På nyåret er det klart for en ny runde av "Farmen kjendis" - den tredje i rekken. Men selv om det er over et halvt år til du får se hvordan dette går på TV, er innspillingen allerede igang på Li gård i Stange kommune utenfor Hamar.

Fredag, drøye 24 timer etter at de 12 deltagerne for første gang satte sin fot på gården - var VG på plass og hilste på dem alle. Nå venter fem uker med intensiv TV-innspilling.

Ole Klemetsen, 46, tidligere proffbokser

- Jeg ble spurt om å være med i fjor, men da var jeg opptatt. Men så åpnet det seg en mulighet i år. Egentlig er jeg med mest for å gå ned i vekt. For jeg er ikke helt der jeg skal være før sommerferien, og dette er en fin anledning for det. Her snakker vi et tosifret antall kilo, ti kilo bør jeg i hvert fall klare om jeg er her lenge nok.

Svein Østvik, 57, TV-personlighet



- Vi er en gjeng voksne mennesker som på en måte har savnet det å være unger. At det går an å være så barnslige. Men det er veldig gøy, vi sprudler jo hele gjengen! Nå leter jeg etter hvordan det skal gå an å bli krig. Men etter førsteinntrykk, kommer hverdagen.

Ronald Pulk, 38, journalist og programleder



- Jeg måtte tenke litt over dette. Motivasjonen min er at jeg vil teste meg selv på den mentale biten. Men jeg må innrømme at det var ganske spesielt da jeg kom inn hit, og at jeg tenkte «Var det virkelig nødvendig å bli med på dette».

Erik Anders Sæter, 21, «Paradise Hotel»-deltager og bror til Erlend Elias



- Det er et jævla stress. Noen er her for å jobbe, men jeg vil bare vinne. Jeg synes enkelte kan ta det litt mer med ro, det går jo i ett. Full overtenning. I dag tidlig var folk så gira på å stelle dyrene at vi måtte vekke hønene! Noen er bare steike gale.

Trude Mostue, 50, veterinær og TV-personlighet



- Jeg ble med i «Farmen kjendis» fordi det er et konsept som er så nær det jeg driver med og hvor jeg kommer fra. Jeg føler at jeg har mye å tilføre med min kunnskap, spesielt når det gjelder dyrene.

Kathrine Sørland,38, modell



- Jeg har aldri drevet gård, jeg. Og ekstra morsomt er det jo når vi kan drive en gård i 1919 i tillegg! Jeg er en person som trenger «en halv parfymeflaske» bare jeg skal gå ut døra, og da glemmer man jo det som er virkelig ekte. Det blir som detox for meg.

Mina Hadjian, 42, talkshow- og radioevert



- Mange har vel kanskje et inntrykk av meg som en kranglete person, men egentlig er jeg ikke det. Men jeg lar meg ikke gå rundt å irritere, da sier jeg heller ifra med én gang. Det skal bli godt å komme bort fra alt. Og så skal jeg bli tynn og pen til sommeren da...

Tiril Sjåstad Christiansen, 23, freestylutøver



- Sammen med Svein Østvik kan jo ikke det her gå dårlig! Jeg kjente ingen her fra før av, jeg hadde bare sett noen av ansiktene før. Det er en veldig fin gjeng, som jeg tror skal komme seg gjennom dette uten for mye tull, tøys og krangling.

Martine Lunde, 22, Blogger og vinner av «Paradise Hotel» i 2017



- Jeg har visst om at jeg skal delta i «Farmen kjendis» siden mars. Først var jeg litt i tvil, men etter hvert tenke jeg at jeg jo ikke kan gå glipp av dette. Og det angrer jeg ikke på. Så langt er jeg veldig fornøyd.

Runar Søgaard, 50, ledelseskonsulent

Donna Ioanna, 49, modellmamma



- Det tok jo ikke mer enn fem minutter her inne før jeg ble vegetarianer! Så det kan bli stygt om noen bestemmer seg for at det skal bli slakting. Jeg så to døde kaniner henge her, og det ga meg nesten traumer.

Christer Rødseth, 27, kjøkkensjef og kaptein på kokkelandslaget



- Så langt, så bra! Det er glovarmt, men utrolig spennende. Det er et mål for meg å fungere som kokk for gruppa helt til jeg ryker ut, og hvis det blir krangling skal jeg prøve å løse det. Jeg er en problemløser.