FORELØPIG SISTE GANG: Spice Girls sammen på scenen i august 2012.

Spice Girls-gjenforening i trøbbel - igjen

Publisert: 07.03.18 13:04

Victoria Beckham er lite interessert i slå seg sammen med de andre krydderjentene igjen, ifølge Mel C.

Tidligere i år skrev vi at Spice Girls angivelig skal gjenforenes for første gang siden 2012 men at Victoria Beckham slipper å synge.

Nå er det sådd ny tvil om prosjektet. I et intervju med The Sun sier nemlig Mel C at Victoria Beckham ikke er en del av gjenforeningen.

– Victoria har vært ganske tydelig på at dette er ikke noe hun ønsker på nåværende tidspunkt. Jeg mener det må være alle fem, dette er så vrient, sier hun.

Hun sier at det slett ikke er noen planer om å turnere med fire av fem medlemmer.

– Det er veldig tidlig, på det nåværende tidspunkt snakker vi verken om å lage ny musikk eller legge ut på turné.

– Det var bare snakk om å komme sammen for å gå gjennom det vi hadde sammen, og for å jobbe med Simon (Fuller).

Mel C blir ifølge The Sun spesifikt spurt om ryktene om at Spice Girls skal opptre under London Pride senere i år.

– Det ville definitivt vært et passende sted for en Spice Girls-gjenforening, men dessverre tror jeg ikke du vil få se Spice Girls på en scene i år.

Victoria Beckham delte selv et ferskt bilde av alle jentene sammen i februar. Ikke på scenen riktignok, men hjemme hos Geri Horner, tidligere kjent som Geri Halliwell. Den gang het det i en uttalelse at «det føles riktig å utforske nye muligheter sammen» for de fem, men foreløpig er det altså mye som er uvisst fremdeles.

Spice Girls samarbeidet sist med musikalen Viva Forever i 2012, en oppsetning som slett ikke ble noen stor suksess.