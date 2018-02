FAR TIL FIRE: Wayne Rooney har grunn til å smile. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Wayne Rooney ble pappa igjen

Everton-spiller Wayne Rooney (32) og kona Coleen (31) er blitt foreldre for fjerde gang.

Premier League -stjernen og kona fikk nok en gang en gutt. Det avslører Coleen på Twitter torsdag morgen. Samtidig skriver hun at den nyfødte sønnen har fått navnet Cass Mac.

«Så glade for å ønske vår lille gutt Cass Mac Rooney velkommen til verden. Han er vakker» , skriver hun, etterfulgt av et blått hjerte.

Senere retweetet Wayne konas post, ved siden av en gratulasjonsmelding fra klubben hans. Den nært forestående fødselen var også grunnen til at fotballspilleren ble igjen hjemme da lagkameratene i Everton onsdag reiste til Dubai på treningsleir.

Fra før av har Wayne og Coleen sønnene Kai (8), Klay (4) og Kit (2).

I september ble fotballstjernen straffet med 120 timers samfunnstjeneste etter at han kjørte bil i påvirket tilstand. Overtredelsen førte også til at han mistet lappen i to år.

– Etter dagens høring vil jeg offentlig beklage for min utilgivelige mangel på dømmekraft. Jeg gjorde en stor feil, uttalte Rooney den gang i en pressemelding.

– Jeg har allerede sagt unnskyld til min familie, min manager og formann, og alle i Everton FC . Nå vil jeg unnskylde meg til alle fans og alle andre som har fulgt og støttet meg gjennom karrieren. Jeg aksepterer selvfølgelig dommen og håper at jeg kan gjøre opp for meg gjennom min samfunnstjeneste, skrev han.