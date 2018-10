Kylie Jenner (21) ønsker en datter til

DOLLARMILLIARDÆR: Forbes trekker frem Kylie Jenner (21) som den som er på vei til å bli den yngste dollarmilliardæren som har skapt formuen sin selv noensinne. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Åtte måneder etter Kylie Jenner (21) ble mamma, røper hun at hun vil ha enda en baby.

Etter flere måneder med babyspekulasjoner, bekreftet Kylie Jenner (21) i februar at hun var blitt mamma til en liten jente. Da hadde rykter om hennes svangerskap kokt på Internett i månedsvis.

Senere røpet realitystjernen at datteren fikk navnet Stormi Webster.

Åtte måneder etter fødselen, forteller realitystjernen at hun ønsker enda en baby inn i familien. Kylie Jenner og bestevenninnen Jordyn Woods hadde spørsmålsrunde på Snapchat, der duoen svarte på flere spørsmål fra fansen.

– Jeg vil ha en baby til, men spørsmålet er bare når, svarer Kylie Jenner til spørsmål om hun ønsker flere barn, og legger til:

– Og jeg er definitivt ikke klar for det nå - og jeg vet ikke når jeg vil bli det, sier hun.

Årsaken til at realitystjernen holdt graviditeten skjult for resten av verden, var fordi Jenner ønsket å forberede seg på mammarollen på den mest positive og stressfrie måten som mulig.

Nå røper Jenner at hun ønsker enda en datter, slik at datteren Stormi skal få en lillesøster.

– Jeg vil at hun skal få et skikkelig feminint navn. Det er alt jeg vet, sier realitystjernen.

Videre forteller Kylie Jenner at kjæresten, Travis Scott, har et svært spesielt forhold til datteren sin.

– Hun er definitivt en pappajente. Det er søtt å se på. Når faren er tilstede, er det som at jeg ikke er her. Det er som at hun ikke ser meg, men det går greit. Samme det, avslutter hun.

For mange er Kylie Jenner kjent som den yngste i Kardashian-klanen. I det anerkjente økonomimagasinet Forbes trekkes hun frem som den som er på vei til å bli den yngste dollarmilliardæren som har skapt formuen sin selv noensinne.

På under tre år har hun ifølge magasinet gjort sine «leppe kits» om til en formue på 900 millioner dollar, eller om lag 7,3 milliarder norske kroner.