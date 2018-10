RUSSELÅTSKAPEREN: Den kontroversielle russelåtskaperen fra Bærum ble for alvor kjent i offentligheten i 2015 med russelåten «Sjeiken 2015». Foto: Simon Tornvall Andersen

TIX topper i Sverige

Den norske låtskriveren og musikkprodusenten har vært med på å skrive «Sweet but Psycho» som nå topper Spotify-listen over Sveriges mest populære låter.

Publisert: 01.10.18 21:03

Andreas Haukeland, best kjent under artistnavnet TIX, har gjort seg mest bemerket med russelåter de senere årene. Den kontroversielle russelåtskaperen fra Bærum ble for alvor kjent i offentligheten i 2015 med russelåten «Sjeiken 2015».

Nå satser Haukeland på låtskriverkarriere i USA, og med låten «Sweet but Psycho» av Ava Max gjør han for tiden suksess i Sverige .

Låten er skrevet av artist Amanda Ava Koci i samarbeid med Haukeland, Henry Walter og Madison Love. Planen videre er å få låten på topp i Norge.

– Det er deilig å endelig vise at musikken min har en internasjonal appell. Jeg har alltid sagt at jeg kommer nok til å nomineres til en Grammy før jeg nomineres til en Spellemann, forteller Andreas Haukeland til VG.

Låtskriveravtale i USA

Haukeland har signert en låtskriveravtale i USA. Det har ført til hektiske arbeidsdager for mannen som ville kuppe VG-lista .

– Jeg pendler mellom Oslo og Los Angeles, og veksler mellom å skrive låter for meg selv og for andre artister. I USA blir jeg plassert i studiosessions med de beste i bransjen, og min rolle er stort sett å lage de beste melodiene, forteller han.

Nå topper låten «Sweet but Psycho» den svenske topplisten. TIX forteller at han begynte på låten for to år siden – og avslører at låten opprinnelig var tenkt som en russelåt.

– Siden jeg signerte låtskriveravtalen min i USA, har jeg jobbet mye sammen med Ava – og hun er helt fantastisk. Denne uken er vi sammen i Stockholm for å skrive flere låter, forteller han.

Haukeland har imidlertid ingen planer om å gi opp «russetronen» ennå.

– Jeg skriver 2–3 låter hver dag, så jeg har mer enn nok til både mine egne russelåter og låter til andre artister. Jeg tror det er sunt at jeg fortsatt lager russemusikk for å dyrke flere kreative sider hos meg selv. Dessuten klarer jeg ikke gi fra meg russetronen helt ennå, sier han.