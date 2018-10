INGEN EKTEPAKT: Til tross for stor forskjell i formue, skal paret ha avstått fra å skrive ektepakt. Foto: ROBYN BECK / AFP

TMZ: Justin Bieber og Hailey Bladwin skal ha giftet seg uten å ha inngått ektepakt

Grunnen til at paret droppet ektepakten, skal være at de var for sent ute med å opprette en før de skrev under på ekteskapspapirene.

Publisert: 03.10.18 05:02

Forrige måned meldte flere internasjonale medier at kjendisparet besøkte tinghuset i New York hvor det ble utstedt ekteskapsattester .

Ifølge TMZ skal både Bieber og Baldwin ha tatt kontakt med advokat om å opprette en ektepakt samme dag som de giftet seg. Det var dog ikke mulighet for å sette opp og skrive under på pakten på så kort varsel.

Paret skal i heller ikke ha prøvd å skrive en avtale i etterkant. En kilde til nettsiden sier at Bieber er så forelsket at han ikke ser grunnen til det.

Sangerens formue er, ifølge TMZ, estimert til 250 millioner dollar, mens Baldwins er på et par millioner.

Ifølge TMZ har paret fortsatt planer om å ha en formell seremoni selv om de allerede er gift.

Mandag, under et besøkt til Stratford Perth Museum for å sjekke ut en utstillingen av ham selv, skal Bieber ha introdusert Baldwin som «kona si». Baldwin skal også ha skrevet en beskjed på museets vegg der det står «Jeg elsker deg for alltid - Hailey B».

Bieber har til nå avstått fra å kommentere ryktene offentlig. Baldwin har på sin side tilbakevist rykter om at de allerede er mann og kone.

Hun har tidligere sagt at hun også ønsket seg et bryllup i skogen med lys over alt, at hun hadde hyret inn en bryllupsplanlegger og at hun hadde valgt en brudekjoledesigner.

Da sa hun at bryllupet skulle finne sted i 2019.