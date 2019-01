BLIR ENDELIG FORELDRE: Louise Angelica og John Arne Riise, her på «Allsang på grensen» i fjor sommer. Foto: Therese Alice Sanne

John Arne Riise blir far igjen

RAMPELYS 2019-01-15T19:58:24Z

Det bekrefter Riise selv til VG.

Publisert: 15.01.19 20:58

Dette blir 38-åringens fjerde barn, men det første til kona Louise Angelica. Termin skal være i august.

John Arne Riise har to barn fra sitt forrige ekteskap med Maria Elvegaard, men fikk også en datter i sitt aller første ekteskap med Guro Havnevik.

Med Louise Angelica er altså John Arne Riise gift for tredje gang - og klar for sitt tredje kull med barn. Men hadde det vært opp til han selv, hadde Riise vært gift bare denne ene gangen.

I sin selvbiografi, «Fordeler og ulemper ved å være John Arne Riise» innrømmer han nemlig at han kunne vært sine to ekteskap foruten.

«Jeg blir flau når jeg sier det, for jeg ser jo i ettertid at jeg gjorde nøyaktig det samme i to ekteskap: Jeg fridde fordi det til slutt virket som den eneste mulige utveien. To ganger giftet jeg meg selv om jeg – allerede før vielsen – visste at dette ikke var riktig.

«Jeg blir flau når jeg sier det, for jeg ser jo i ettertid at jeg gjorde nøyaktig det samme i to ekteskap: Jeg fridde fordi det til slutt virket som den eneste mulige utveien. To ganger giftet jeg meg selv om jeg – allerede før vielsen – visste at dette ikke var riktig» , skriver han i boken .

VG kommer tilbake med mer!